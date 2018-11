L'euro rebondit face au dollar au lendemain d'un plus bas depuis juin 2017

Londres (awp/afp) - L'euro se reprenait mardi face au dollar au lendemain d'un plus bas depuis juin 2017, alors que l'incertitude demeure autour du budget italien et du Brexit.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie européenne valait 1,1271 dollar, contre 1,1218 lundi vers 22H00 GMT. La veille, elle est tombée jusqu'à 1,1216 dollar, son plus bas niveau depuis fin juin 2017.

"Les craintes d'une confrontation entre l'Italie et Bruxelles sur le déficit public, les peurs d'un Brexit sans accord et la hausse du dollar ont envoyé l'euro à un plus bas annuel lors de la précédente séance", a résumé Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

L'Italie et la Commission européenne sont engagées depuis plusieurs semaines dans un bras de fer autour du projet de budget italien pour 2019.

La Commission avait demandé au gouvernement de revoir sa copie, qui a jusqu'à ce mardi pour faire de nouvelles propositions.

La coalition au pouvoir a pour le moment refusé de plier et ne devrait présenter, sauf surprise, aucune modification, prenant le risque de sanctions financières, néanmoins assez hypothétiques.

"Le prochain niveau d'escalade a été atteint", ont jugé les analystes de Commerzbank, jugeant que la perspective d'"une autre crise de la dette en zone euro" pesait actuellement sur la monnaie unique.

Sur le front des indicateurs, le moral des investisseurs allemands pour novembre s'est stabilisé par rapport à octobre, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi. Il s'est ainsi élevé à -24,1 points contre -24,7 points le mois précédent.

De son côté, la livre britannique effaçait ses pertes de la veille, oscillant toujours au rythme des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars.

"Les négociations ont continué à Bruxelles et de bons progrès ont été accomplis" mais il reste "des questions non réglées", a déclaré mardi la Première ministre Theresa May au cours d'une réunion du gouvernement, selon un porte-parole de Downing Street.

La livre a également bénéficié des données sur les salaires, qui ont augmenté de 3% (primes comprises) sur la période de trois mois achevée fin septembre par rapport à l'année précédente.

Vers 15H00 GMT, la livre sterling valait 1,2957 dollar contre 1,2849 dollar la veille à 22H00 GMT.

Parmi les autres devises, le dollar était en légère hausse face au yen, à 113,96 yens mardi contre 113,84 lundi soir.

La monnaie japonaise baissait face à l'euro, à 128,45 yens pour un euro mardi, contre 127,71 lundi.

Le franc suisse baissait face à l'euro à 1,1375 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1341 lundi soir. La devise montait légèrement face au billet vert à 1,0092 franc suisse pour un dollar contre 1,0109 lundi.

L'once d'or valait 1.202,57 dollars, après être tombée à 1.196,32 dollars, son plus bas niveau en un mois, vers 10H25 GMT. Lundi soir, l'once valait 1.200,36 dollars.

La monnaie chinoise valait 6,9565 yuans pour un dollar mardi contre 6,9636 yuans lundi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.287,28 dollars, contre 6.309,95 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1271 1,1218

EUR/JPY 128,45 127,71

EUR/CHF 1,1375 1,1341

EUR/GBP 0,8699 0,8730

USD/JPY 113,96 113,84

USD/CHF 1,0092 1,0109

GBP/USD 1,2957 1,2849

ktr/js/bp