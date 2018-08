L'euro rebondit face au dollar, dialogue sino-américain en perspective

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar jeudi, bénéficiant de l'annonce de futures discussions entre les Etats-Unis et la Chine, et alors que la crise turque s'apaise.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1384 dollar contre 1,1345 dollar mercredi soir.

La devise européenne montait face au yen à 126,11 yens contre 125,64 yens mercredi soir.

Le dollar restait stable face au yen à 110,79 yens, contre 110,74 yens mercredi.

Le billet vert s'inscrivait en baisse jeudi alors que "l'augmentation de l'appétit pour le risque aide les autres principales devises à récupérer", a expliqué Konstantinos Anthis.

Cette baisse, alors que le dollar a profité la veille d'indicateurs américains reflétant une économie en bonne forme, "ne peut être considérée à ce stade que comme repli (temporaire) après ses récents plus hauts", a-t-il ajouté.

Selon plusieurs analystes, la hausse de l'appétit pour le risque a été alimentée par l'annonce de la Chine qu'elle enverra un haut responsable aux Etats-Unis fin août pour reprendre les négociations commerciales, premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines.

"La nouvelle a permis au yuan et à d'autres monnaies de marchés émergents de se reprendre après une chute brutale provoquée par la crise turque et les tensions commerciales continues", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Jeudi, la devise turque entamait sa troisième séance de hausse, prenant vers 09H00 GMT plus de 2% face au dollar, par rapport à mercredi soir, quelques heures avant l'intervention du ministre des Finances Berat Albayrak, par ailleurs gendre du président Recep Tayyip Erdogan, auprès d'un millier d'investisseurs originaires des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie.

Mais malgré son récent rebond, la livre turque n'a pas encore retrouvé son niveau d'il y a une semaine, avant son effondrement.

Les tensions avec les États-Unis sont d'ailleurs toujours vives. Mercredi, Ankara a fortement augmenté les droits de douane de plusieurs produits américains et a de nouveau refusé de lever l'assignation à résidence du pasteur Brunson, à l'origine de la crise diplomatique avec Washington.

Cependant, le pays a reçu un soutien de poids mercredi avec une promesse de 15 milliards de dollars d'investissements du Qatar.

La livre britannique, de son côté, profitait des ventes au détail, qui ont rebondi de 0,7% en juillet, contre 0,2% attendu par les analystes. Le mois dernier, elles avaient diminué de 0,5%.

Les investisseurs garderont également un oeil sur les négociations entre Bruxelles et Londres, concernant le Brexit, qui reprennent aujourd'hui. Ces dernières semaines, plusieurs responsables britanniques ont évoqué de plus en plus clairement la probabilité grandissante d'une sortie de l'Union européenne sans accord, une hypothèse qui effraie le milieu des affaires.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.181,56 dollars, après être tombé en début de séance asiatique à 1.160,27 dollars, son plus bas niveau depuis janvier 2017. Mercredi à 21H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.174,88 dollars.

La monnaie chinoise valait 6,8971 yuans pour un dollar contre 6,9348 yuans mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.391,87 dollars, contre 6.347,87 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1384 1,1345

EUR/JPY 126,11 125,64

EUR/CHF 1,1299 1,1273

EUR/GBP 0,8953 0,8935

USD/JPY 110,79 110,74

USD/CHF 0,9926 0,9936

GBP/USD 1,2714 1,2697

