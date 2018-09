L'euro rebondit face au dollar, regain des tensions sino-américaines

Londres (awp/afp) - L'euro rebondissait face au dollar lundi alors que les tensions commerciales entre Pékin et Washington concentrent de nouveau l'attention des investisseurs.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1692 dollar contre 1,1625 vendredi vers 21H00 GMT.

L'euro était aussi en hausse face à la devise japonaise, à 130,92 yens contre 130,29 vendredi soir.

Face au yen, le dollar était de son côté en très légère baisse, à 111,98 yens contre 112,06 yens vendredi soir.

Face à l'euro, le dollar effaçait ainsi ses gains de vendredi dans un marché hésitant alors que "le conflit entre les Etats-Unis et la Chine continue d'être le principal vecteur de l'humeur du marché", a estimé Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Samedi, des médias américains ont révélé que le président Donald Trump était bel et bien décidé à imposer une nouvelle salve de taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises, ce à quoi Pékin a répondu lundi être prêt à répliquer.

Citant des sources anonymes, le Washington Post et le Wall Street Journal évoquent des taxes américaines de 10%, plutôt que les 25% évoqués jusqu'à présent.

Au cours de la semaine écoulée, Washington et Pékin s'étaient pourtant dits prêts à reprendre le dialogue pour éviter une escalade dans leur conflit qui commence à faire souffrir les entreprises américaines implantées en Chine.

Le marché commence également à concentrer son attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue le 26 septembre.

"Les investisseurs misent sur une forte probabilité d'une hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine et les spéculations sur une autre en décembre augmentent", a souligné David Madden, analyste pour CMC Markets.

Un relèvement des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Toutefois, selon d'autres observateurs, la Fed pourrait ne pas se presser pour relever ses taux après l'annonce vendredi d'une baisse des prix des produits importés aux Etats-Unis, confirmant l'idée d'une stabilisation de l'inflation dans le pays.

Concernant la monnaie unique, l'inflation dans la zone euro en août a ralenti à 2% sur un an, contre 2,1% en juillet, un chiffre conforme aux attentes des analystes.

La livre britannique, de son côté, grimpait face à l'euro et face au dollar alors que la Première ministre Theresa May a prévenu que son plan sur la sortie de l'Union européenne était la seule alternative à un Brexit sans accord.

"La date butoir approche rapidement et un ton plus conciliant semble se faire entendre de la part des responsables de l'UE qui voient clairement le risque d'un Brexit sans accord comme très réel et dommageable", a indiqué M. Erlam.

Peu avant 14H00 GMT, la livre valait 1,3157 dollar, son plus haut niveau depuis plus d'un mois et demi.

Enfin, du côté des monnaies émergentes, l'indice MSCI, qui regroupe une vingtaine d'entre elles, était en baisse. En fin de semaine dernière, il était reparti à la hausse, après avoir touché mardi son plus bas en près de 18 mois.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.200,88 dollars, contre 1.193,50 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8603 yuans pour un dollar, contre 6,8675 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.425,39 dollars, contre 6.535,01 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

