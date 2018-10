L'euro rebondit légèrement face à un dollar renforcé par les rendements des

bons du Trésor

Londres (awp/afp) - L'euro rebondissait légèrement face au dollar jeudi, après avoir touché la veille un nouveau plus bas depuis mi-août, alors que le dollar est dopé par la hausse des rendements obligataires.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique valait 1,1488 dollar contre 1,1478 dollar mercredi soir. La veille, la monnaie unique avait enregistré sa sixième séance de baisse d'affilée et avait touché 1,1465 dollar, son plus bas niveau depuis mi-août.

"Le mouvement de vente de bons du Trésor américain mercredi a été la principale histoire (de la journée) sur les marchés financiers", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

La baisse du prix des obligations qui en découle accroît leur rendement, qui a dépassé jeudi les 3,2% pour la première fois depuis mai 2011.

"L'ajustement à la hausse des rendements américains reflète la confiance des acteurs de marché dans le fait que la Fed va continuer à augmenter ses taux pour dépasser les 3% dans les prochaines années", ont souligné les analystes de MUFG.

La Réserve fédérale américaine a déjà relevé ses taux directeurs trois fois cette année, les portant dans la fourchette de 2% à 2,25%, leur plus haut niveau depuis dix ans. Une hausse de ces taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

De plus, deux indicateurs sont venus renforcer l'image de la bonne santé de l'économie américaine mercredi.

Sur l'emploi d'une part, avec la forte augmentation des embauches dans le secteur privé en septembre aux Etats-Unis (+230.000), selon les données de l'enquête mensuelle de l'entreprise ADP.

Sur l'activité dans les services d'autre part, l'indice ISM en septembre montrant que la croissance du secteur s'est accélérée plus que ne le prévoyaient les analystes.

Les chiffres officiels sur l'emploi américain seront publiés vendredi.

L'euro, de son côté, continue à souffrir du "manque de confiance du marché dans la promesse du gouvernement italien que le déficit budgétaire sera plus faible en 2020 et que le niveau de la dette va diminuer", ont estimé les analystes de Commerzbank.

Depuis une semaine, la monnaie unique est pénalisée par l'annonce d'un déficit budgétaire italien à 2,4% du PIB ces trois prochaines années, largement au-dessus de ce que prévoyait le précédent gouvernement.

Pour calmer les marchés, et la Commission qui va devoir examiner officiellement le projet de budget, le gouvernement a annoncé une légère révision de sa copie mercredi.

"Le rapport déficit/PIB sera l'année prochaine de 2,4% mais baissera les années suivantes à 2,1% en 2020 et en 2021 il sera de 1,8%", a ainsi promis le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, lors d'une conférence de presse.

Vers 09H00 GMT, l'euro baissait face au yen à 131,34 yens pour un euro contre 131,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar perdait également du terrain face à la devise nippone à 114,33 yens pour un dollar contre 114,53 yens la veille. En début de séance asiatique, il a néanmoins touché 114,55 yens pour un dollar, son plus haut niveau depuis onze mois.

L'once d'or valait 1.199,50 dollars, contre 1.197,35 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas pour cause de semaine fériée en Chine continentale. Elle avait fini vendredi à 15H30 GMT à 6,8688 yuans pour un dollar.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.549,60 dollars, contre 6.438,41 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1488 1,1478

EUR/JPY 131,34 131,46

EUR/CHF 1,1393 1,1389

EUR/GBP 0,8860 0,8869

USD/JPY 114,33 114,53

USD/CHF 0,9917 0,9924

GBP/USD 1,2966 1,2940

