L'euro rebondit un peu face au dollar au lendemain de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro se reprenait vendredi face au dollar, sans pour autant effacer toute ses pertes de la veille, dues à l'intervention de la Banque centrale européenne (BCE), qui a noirci son jugement sur la stabilité de l'économie mondiale.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro remontait face au dollar, à 1,1330 dollar pour un euro contre 1,1304 jeudi soir. Mercredi soir, il valait 1,1381 dollar.

"Incertitudes géopolitiques", "menace protectionniste", "fragilités sur les marchés émergents" et "volatilité des marchés financiers" sont quelques-uns des termes utilisés jeudi par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), qui a maintenu ses taux directeurs au plus bas.

"La probabilité de hausse des taux en 2019 selon (un consensus compilé par) Bloomberg a chuté à 40%, autant dire qu'à ce niveau il est peu probable qu'on assiste cette année à une quelconque action en ce sens", ont estimé les analystes de Saxo Banque.

Une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. À l'inverse, un maintien pèse donc sur le cours de l'euro.

Malgré la faiblesse de l'euro, le dollar, de son côté, fait également face à des vents contraires.

"Le double déficit des États-Unis (déficit public et déficit commercial), la phase avancée de son cycle économique et l'absence de soutien bipartisan au président créent des perspectives défavorables pour le billet vert", a résumé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Jeudi, un plan proposé par Donald Trump et une contre-proposition démocrate pour sortir de l'impasse budgétaire, qui dure depuis le 22 décembre, ne sont pas parvenus à réunir suffisamment de voix au Sénat.

Néanmoins, la séquence a permis une reprise des négociations, qui devraient se poursuivre vendredi.

La livre britannique, de son côté, a tiré profit d'un article du quotidien The Sun affirmant que les députés du Parti démocratique unioniste (DUP) nord-irlandais ont décidé de soutenir le plan de la Première ministre Theresa May si la solution du filet de sécurité devenait limitée dans le temps.

"La livre est sur le point de connaitre sa meilleure performance hebdomadaire (face au dollar) depuis janvier de l'année dernière", avec une hausse de presque 1,6%, ont souligné les analystes de MUFG.

En début de séance asiatique, la livre britannique a ainsi atteint 86,18 pence pour un euro, son plus haut niveau depuis juin 2017. Vers 10H00 GMT vendredi, elle baissait néanmoins légèrement face à la monnaie unique, à 86,61 pence pour un euro contre 86,53 la veille.

Face au billet vert, elle s'échangeait à 1,3083 dollar pour une livre contre 1,3066 la veille. Vers 05H10 GMT, elle est montée jusqu'à 1,3139, un niveau plus vu depuis plus de deux mois.

Le dollar progressait un peu face au yen, à 109,80 yens pour un dollar contre 109,64 jeudi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,39 yens pour un euro contre 123,95 la veille.

Le franc suisse reculait face à l'euro, à 1,1285 franc suisse pour un euro contre 1,1264 jeudi, mais restait stable face au dollar, à 0,9961 franc suisse pour un billet vert contre 0,9964 la veille.

La monnaie chinoise évoluait à 6,7659 yuans pour un dollar, contre 6,7885 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.283,20 dollars, contre 1.281,18 dollars la veille.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.552,62 dollars, contre 3.570,93 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1330 1,1304

EUR/JPY 124,39 123,95

EUR/CHF 1,1285 1,1264

EUR/GBP 0,8661 0,8653

USD/JPY 109,80 109,64

USD/CHF 0,9961 0,9964

GBP/USD 1,3083 1,3066

