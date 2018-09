L'euro recule face au dollar après les annonces sans grande surprise de la Fed

New York (awp/afp) - L'euro perdait un peu de terrain mercredi face au dollar après l'annonce, largement anticipée, d'une remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis et le ton relativement optimiste de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1762 dollar, contre 1,1767 dollar mardi vers 21H00 GMT.

Le billet vert a légèrement fléchi juste après le communiqué de la Fed annonçant l'augmentation des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage. Ces derniers sont désormais fixés dans une fourchette de 2% à 2,25%, leur plus haut niveau depuis dix ans.

Si une hausse de taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes, celle prévue aujourd'hui était tellement attendue que plusieurs observateurs soulignaient qu'elle avait déjà été intégrée dans les cours.

La Fed prévoit aussi toujours d'augmenter ses taux encore une fois en 2018 et trois fois en 2019.

Pour la première fois depuis 2011 en revanche, la Fed ne qualifie plus sa politique monétaire comme étant "accommodante".

"Cela envoie aux marchés le signal que la Fed pourrait achever son cycle de remontée des taux, débuté fin 2015, plus tôt que prévu", a souligné Joe Manimbo, de Western Union.

Le communiqué n'a pas beaucoup changé par ailleurs, "ce qui explique son impact limité sur le dollar", a estimé le spécialiste.

Le message de la Fed est au final "moins agressif que certains ne le redoutaient à Wall Street" a souligné de son côté Christopher Low, économiste pour FTN Financial.

Aussi, après quelques hésitations, le billet vert est rapidement revenu à son niveau d'avant le communiqué.

Lors d'une conférence de presse, le président de la banque centrale, Jerome Powell, a remarqué que l'institution n'était pas responsable de ses fluctuations.

Si le billet vert a augmenté récemment, "il n'a rattrapé que partiellement le déclin observé en 2017", a-t-il relevé.

Vers 19H00 GMT, la devise européenne perdait du terrain face à la monnaie nipponne à 132,72 yens pour un euro, contre 132,93 yens mardi à 21H00 GMT.

Le dollar reculait un peu face au yen à 112,84 yens pour un dollar, contre 112,97 yens mardi soir.

L'once d'or valait 1.194,91 dollars, contre 1.201,30 dollars mardi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,491,54 yuans pour un dollar, contre 6,8676 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.491,54 dollars, contre 6.386,60 dollars mardi vers 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1762 1,1767

EUR/JPY 132,72 132,93

EUR/CHF 1,1347 1,1354

EUR/GBP 0,8923 0,8925

USD/JPY 112,84 112,97

USD/CHF 0,9647 0,9650

GBP/USD 1,3181 1,3184

bur-jum/jc/cj