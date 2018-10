L'euro recule face au dollar, dans un marché inquiet

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa baisse lundi face au dollar, après avoir atteint des plus bas la semaine dernière, dans un contexte d'incertitudes.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1382 dollar contre 1,1393 vendredi vers 21H00 GMT.

"L'Italie pourrait bien rester le principal moteur du taux de change de l'euro", ont jugé les analystes de Commerzbank, alors que l'agence de notation financière Standard and Poor's a abaissé vendredi la perspective de la note de la dette italienne à négative. Elle n'a en revanche pas modifié la note en elle-même, qui reste à BBB.

La coalition au pouvoir, composée du M5S (populiste) et de la Ligue (extrême droite), est engagée depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec l'Union européenne pour faire accepter son budget, qui prévoit un déficit public à 2,4% du PIB en 2019.

Les incertitudes autour de cette question ont d'autant plus d'effet sur l'euro "qu'elles tombent sur un sol fertile, alors que les récents indicateurs économiques pour la zone euro n'étaient pas bons", ont ajouté les analystes de Commerzbank.

Du côté du dollar, les récents soubresauts des marchés actions pourraient commencer à peser sur le billet vert.

"Un plongeon plus important pourrait rendre la réunion de décembre du FOMC (Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, ndlr) quelque peu délicate", ont jugé Derek Halpenny et Fritz Louw, de MUFG, alors qu'une quatrième hausse des taux d'intérêt pour cette année était majoritairement attendue.

"Une hausse et le risque d'une nouvelle débâcle des marchés augmente. Une pause et la Fed pourrait alimenter les inquiétudes sur l'inflation étant donné que les enquêtes montrent que celle-ci progresse", ont-ils souligné.

La semaine dernière, Wall Street a renoué avec un parfum de panique boursière, entraînée par des investisseurs de plus en plus sceptiques face aux prévisions de bénéfices des entreprises américaines, prises en étau entre la guerre commerciale et le ralentissement de l'économie mondiale.

Le Nasdaq, un indice à forte coloration technologique, est ainsi en passe de terminer le mois sur une perte de plus de 10%, du jamais vu depuis la crise financière de 2008.

Enfin, concernant la livre britannique, les investisseurs resteront attentifs au budget qui doit être dévoilé lundi, le dernier avant le Brexit.

Le ministre des Finances est partagé entre deux engagements contradictoires de son gouvernement, à savoir retrouver l'équilibre budgétaire d'ici le milieu des années 2020, tout en desserrant progressivement les cordons de la bourse comme le souhaite la Première ministre Theresa May.

"La promesse d'une hausse des dépenses devrait soutenir la livre", a commenté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Vers 10H00 GMT, l'euro restait stable face à la monnaie nippone à 127,65 yens, contre 127,60 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar, de son côté, s'appréciait face au yen à 112,18 yens, contre 111,91 yens vendredi soir.

Le franc suisse restait stable face à l'euro, à 1,1383 franc suisse pour un euro, contre 1,1376 vendredi et perdait du terrain face au dollar, à 1,0002 franc suisse pour un dollar, contre 0,9970 franc suisse vendredi soir.

L'once d'or valait 1.230,70 dollars, contre 1.233,13 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9580 yuans pour un dollar lundi, contre 6,9435 yuans vendredi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.387,76 dollars, contre 6.401,99 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1382 1,1393

EUR/JPY 127,65 127,60

EUR/CHF 1,1383 1,1376

EUR/GBP 0,8877 0,8886

USD/JPY 112,18 111,91

USD/CHF 1,0002 0,9970

GBP/USD 1,2820 1,2824

ktr/pn/dga