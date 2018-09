L'euro recule face au dollar dans un marché nerveux

Tokyo (awp/afp) - L'euro se repliait mardi face au dollar après son rebond la veille, dans un marché dominé par la nervosité dans l'attente des prochaines annonces de Donald Trump dans son bras de fer commercial avec la Chine.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1601 dollar, contre 1,1619 dollar lundi à 21H00 GMT et 1,1602 dollar vendredi soir.

La devise européenne progressait face au yen à 129,13 yens contre 129,04 yens lundi soir.

Le dollar s'appréciait face au yen à 111,31 yens contre 111,07 yens la veille.

Le rebond de l'euro a été de courte durée. Les investisseurs étant inquiets de la situation en Italie, dont l'agence Fitch a abaissé la perspective de la note, de stable à négative.

"Clairement, les investisseurs s'inquiètent de voir la quatrième économie européenne s'aventurer sur un terrain qui mettrait à mal sa stabilité budgétaire", a résumé Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS.

Le marché attend par ailleurs dans la journée la publication de l'indice ISM d'activité dans l'industrie aux Etats-Unis pour août avant de prendre connaissance vendredi du chiffre du chômage et de l'emploi pour le mois dernier.

Or, selon une note du courtier Mizuho Securities, "l'important est de savoir dans quelle mesure ces indicateurs vont réfléter les craintes au sujet des tensions commerciales initiées par le président Donald Trump".

La prudence est de mise avant la fin de la consultation publique jeudi sur l'imposition de nouvelles taxes douanières américaines sur 200 mds USD de biens chinois qui alimente les craintes d'une intensification de la guerre commerciale entre les deux grandes puissances.

Par ailleurs, la livre britannique continuait de souffrir des "incertitudes entourant le Brexit", selon Rodrigo Catril, stratégiste en chef de National Australia Bank et s'inscrivait dans le rouge face au dollar et à l'euro.

L'ancien ministre des Affaires étrangères britannique, Boris Johnson, a dénoncé une fois de plus les propositions de Theresa May pour le Brexit estimant, lundi dans le quotidien The Telegraph, que Bruxelles sortirait "victorieuse" des négociations avec Londres.

"La livre faiblit face au combat interne des Conservateurs, qui rend encore moins probable l'idée d'un accord sur le Brexit qui soit favorable à la monnaie", a estimé Kit Juckes, analyste chez Société Générale

"Le blues du Brexit a rendu la livre particulièrement vulnérable à un PMI britannique au plus bas en 25 mois", a indiqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Le cabinet IHS Markit a fait état lundi de progression la plus faible en deux ans en aôut de l'indice de l'activité manufacturière au Royaume-Uni ce qui est de mauvais augure pour la croissance.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention l'audition plus tard dans la journée du gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney à la Commission parlementaire du Trésor.

En outre, le marché est de plus en plus nerveux au sujet d'un risque de contagion aux autres pays émergents avec les crises du peso argentin, de la livre turque et du rial iranien.

La monnaie argentine perdait 2,74% face au dollar lundi à la clôture par rapport à vendredi, après avoir perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année.

Le rial iranien a lui chuté de près de 16% par rapport au billet vert en 3 jours, 70% en un an.

La livre turque était elle également en baisse, ayant perdu plus de 40% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année.

Vers 06H00 GMT, la monnaie britannique s'échangeait à 1,2854 dollars contre 1,2870 dollars lundi soir.

L'once d'or s'échangeait à 1.198,91 dollars contre 1.200,99 dollars la veille en clôture.

La monnaie chinoise valait 6,8232 yuans pour un dollar contre 6,8228 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.267,34 dollars contre 7.298,59 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1601 1,1619

EUR/JPY 129,13 129,04

EUR/CHF 1,1263 1,1262

EUR/GBP 0,9025 0,9027

USD/JPY 111,31 111,07

USD/CHF 0,9701 0,9693

GBP/USD 1,2854 1,2870

