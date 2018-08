L'euro recule face au dollar, la livre baisse malgré la BoE

Londres (awp/afp) - L'euro reculait jeudi par rapport au dollar après une décision sans surprise de la banque centrale américaine (Fed), tout comme la livre britannique, bien que la Banque d'Angleterre ait procédé à une hausse de son taux directeur.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1625 dollar, contre 1,1660 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne était en recul face à la monnaie nipponne à 129,54 yens, contre 130,27 yens mercredi soir.

Le dollar était en baisse face au yen à 111,45 yens, contre 111,73 yens mercredi soir.

Le billet vert a poursuivi sa progression face à l'euro après la publication d'un communiqué de la Réserve féderale montrant que la banque centrale, qui a déjà relevé ses taux deux fois depuis le début de l'année, n'avait pas décidé de les modifier une nouvelle fois dans l'immédiat.

La Fed a aussi insisté sur le "rythme fort" de progression de l'activité de l'économie américaine et a relevé que les dépenses de consommation, locomotive de la croissance, ont "augmenté fortement".

"Malgré ces légères inflexions au discours officiel, les perspectives de la Fed n'ont pas changé" et cette dernière devrait relever ses taux deux fois de plus avant la fin de l'année, a estimé Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Dans un contexte de croissance américaine solide, la Fed va certainement poursuivre l'augmentation progressive des taux tous les trois mois", a estimé Mizuho Securities, alors que de nouveaux chiffres positifs sur le front de l'emploi ont été publiés jeudi.

Selon les données officielles, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu après être tombées au plus bas depuis 1969 au début du mois de juillet.

Les acteurs financiers s'attendent à 90% à un relèvement des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion monétaire du 26 septembre pour éviter la surchauffe, selon un baromètre calculé par CME-Group.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a, de son côté, décidé d'augmenter son taux directeur de 0,25 point à 0,75% et de relever de 0,1 point ses perspectives de croissance pour 2019, à 1,8%.

La livre a d'abord accueilli favorablement la nouvelle, qui était presque unanimement attendue par les observateurs, avant de s'inscrire en baisse par rapport à l'euro et au dollar.

"Dorénavant, la tâche pour les marchés est de déterminer si c'est une hausse symbolique ou si elle est fondamentale et représente le début d'un cycle" de resserrement monétaire, a expliqué Jacob Deppe, analyste pour Infonox.

Dans leurs commentaires, plusieurs analystes semblaient opter pour la première hypothèse.

Cette hausse "ne change pas tant les choses que cela", a estimé Ben Brettell pour Hargreaves Lansdown.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.215,42 dollars, contre 1.215,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8386 yuans pour un dollar contre 6,8230 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT. Vers 10H00 GMT, elle a touché son plus bas niveau en plus d'un an, à 6,8513 yuans pour un dollar.

Le bitcoin s'échangeait à 7.503,48 dollars, contre 7.482,23 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1625 1,1660

EUR/JPY 129,54 130,27

EUR/CHF 1,1553 1,1566

EUR/GBP 0,8902 0,8883

USD/JPY 111,45 111,73

USD/CHF 0,9939 0,9921

GBP/USD 1,3057 1,3127

