L'euro recule un peu face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro reculait légèrement mercredi face au dollar dans un marché hésitant à la veille d'une séance marquée par des réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1586 dollar, contre 1,1606 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 129,17 yens contre 129,55 yens mardi soir.

Le dollar reculait aussi face au yen à 111,48 yens contre 111,63 yens mardi soir.

Les monnaies émergentes restaient en difficulté. L'indice MSCI, qui en regroupe une vingtaine, reprenait son recul mercredi après avoir touché mardi son plus bas depuis près d'un an et demi.

"L'euro reste coincé dans une fourchette de prix étroite (depuis le début du mois) face au dollar, et en l'absence de rendez-vous marquants sur la séance, cela devrait rester la norme aujourd'hui", a estimé Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS, "le potentiel de hausse de l'euro est limité" et "(le président de la BCE) Mario Draghi devrait conserver un discours modéré lors de la réunion de cette semaine".

Une hausse des taux directeurs des banques centrales rendent les monnaies plus rémunératrices et donc plus attractives pour les investisseurs.

D'ailleurs, "le dollar a profité des bonnes données sur l'emploi américain publiées vendredi, qui dopent les chances" de deux nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) avant fin 2018, ont rappelé les analystes de Commerzbank.

Par ailleurs, le dollar bénéficie de son statut de valeur refuge dans un marché inquiet de la montée des tensions commerciales.

Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international (FMI), redoute ainsi que l'augmentation des taxes douanières puisse avoir "un impact mesurable sur la croissance en Chine" et "provoque des vulnérabilités" dans les pays asiatiques voisins.

Alors que les économies émergentes sont déjà fragilisées, la crise en Argentine et en Turquie pourrait même se répandre aux pays développés, a-t-elle encore prévenu.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.195,31 dollars, contre 1.198,58 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8681 yuans pour un dollar, contre 6,8730 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.243,46 dollars, contre 6.253,25 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1586 1,1606

EUR/JPY 129,17 129,55

EUR/CHF 1,1289 1,1284

EUR/GBP 0,8897 0,8905

USD/JPY 111,48 111,63

USD/CHF 0,9742 0,9723

GBP/USD 1,3020 1,3033

