L'euro recule un peu face au dollar, le yuan chute encore

New York (awp/afp) - L'euro baissait légèrement mardi face au dollar dans un marché prudent à l'approche d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), alors que la devise chinoise a touché en séance un plus bas depuis un an face au billet vert.

Vers 19H15 GMT (21H15 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait pour 1,1683 dollar, contre 1,1692 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 129,99 yens contre 130,19 yens lundi soir.

Le dollar baissait face au yen à 111,21 yens contre 111,35 yens lundi soir.

"Nous sommes dans un marché très calme qui attend une réunion de politique monétaire de la banque centrale européenne jeudi et les chiffres sur la croissance américaine vendredi", a observé Greg Anderson de BMO.

"Beaucoup sur les marchés s'attendent à ce que (la BCE) respecte son plan et la fin de son programme d'assouplissement monétaire", prévue pour la fin de l'année, a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

De son côté, M. Anderson attend de cette réunion "des précisions sur la stratégie de taux d'intérêt stables +au moins jusqu'à l'été 2019+" comme l'a affirmé récemment le président de l'institution Mario Draghi.

Parmi les indicateurs du jour, la croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en juillet après une reprise passagère en juin, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Concernant le dollar, les investisseurs étaient dans l'attente du "gros événement de la semaine", de l'avis des analystes de Western Union, à savoir la publication vendredi des chiffres de la croissance américaine au premier trimestre.

La monnaie chinoise a quant à elle affiché mardi en séance son plus bas niveau depuis juin 2017 face au dollar, à 6,8290 yuans pour un dollar, avant toutefois de se reprendre un peu.

"Les marchés s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que Pékin procède à une dévaluation en réponse à la guerre commerciale qui l'oppose aux Etatx-Unis", a commenté M. Anderson.

Les cambistes gardaient également un oeil sur le yen japonais, alors que la réunion de la Banque du Japon (BoJ), prévue la semaine prochaine, a donné lieu à des rumeurs de normalisation monétaire, faisant s'apprécier la devise.

En juin, la BoJ avait reconduit sans surprise ses mesures d'assouplissement monétaire, sur fond de faiblesse continue de l'inflation qui plafonne sous 1% dans l'archipel, cinq ans après le lancement de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Vers 19H15 GMT, l'once d'or valait 1.224,21 dollars, contre 1.224,49 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7928 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,7986 yuans pour un dollar lundi.

Le bitcoin s'échangeait pour 8.269,79 dollars, contre 7.702,88 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

19H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1683 1,1692

EUR/JPY 129,99 130,19

EUR/CHF 1,1614 1,1607

EUR/GBP 0,8892 0,8923

USD/JPY 111,21 111,35

USD/CHF 0,9940 0,9922

GBP/USD 1,3140 1,3101

