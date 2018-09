L'euro remonte face au dollar, la livre portée par l'optimisme sur le Brexit

New York (awp/afp) - L'euro, à l'approche d'une réunion de la Banque centrale européenne, remontait lundi face au dollar tandis que la livre britannique profitait d'un regain d'optimisme sur le Brexit après des propos de Michel Barnier.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1596 dollar, contre 1,1553 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne remontait face à la monnaie nipponne à 128,96 yens, contre 128,23 yens vendredi soir.

Le dollar montait aussi face au yen à 111,21 yens contre 110,99 yens vendredi soir.

Les monnaies émergentes reprenaient, elles, leur recul face au dollar, et l'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui regroupe une vingtaine d'entre elles, évoluait toujours autour de son plus bas depuis mi-2017. Le rouble russe a, pour la première fois depuis mars 2016, passé la barre des 70 roubles pour un dollar.

"L'euro sera au centre de l'attention cette semaine avec la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE)", a rappelé Kathy Lien, de BK Asset Management.

Mais la monnaie unique lundi bénéficiait avant tout, selon elle, d'un accès de faiblesse du dollar, les investisseurs engrangeant des profits après une forte poussée du billet vert en fin de semaine dernière. La tendance pourrait facilement s'inverser à l'approche de la rencontre des banquiers centraux, "surtout si la BCE suggère qu'elle ne prévoit pas de grands changements avant l'an prochain", a estimé la spécialiste.

La livre britannique de son côté montait alors que le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, a estimé lundi qu'il était "réaliste" d'arriver à un accord avec le Royaume-Uni sur son départ de l'Union européenne d'ici à "six à huit semaines".

"La livre sterling est devenue très sensible à toute information positive sur le Brexit au cours des dernières semaines", a rappelé Craig Erlam, d'Oanda.

Or les commentaires de M. Barnier "apporte(nt) l'espoir que les deux camps sont fermement déterminés à éviter le scénario d'un Brexit sans accord", ont-ils ajouté.

Ni l'euro ni la couronne suédoise n'ont par ailleurs réagi outre-mesure aux résultats des élections en Suède.

"Les investisseurs ont pu respirer puisque, si le parti d'extrême droite SR a vu sa part des votes augmenter", son score n'a pas été aussi impressionnant que certains ne le craignaient, a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Une période d'incertitude s'ouvrait cependant lundi en l'absence d'une majorité claire pour le bloc de gauche ou de droite.

Le dollar de son côté perdait un peu du terrain gagné au cours des séances précédentes.

Face à un regain d'incertitudes sur les négociations commerciales menées par Washington avec Ottawa d'une part et Pékin d'autre part, le billet vert avait profité de son statut de valeur refuge en fin de semaine dernière.

Il a aussi bénéficié des chiffres sur l'emploi américain montrant vendredi que les salaires avaient augmenté en août de 2,9%.

De bons résultats qui augmentent "les spéculations sur une probable remontée des taux intérêt deux fois avant la fin décembre" par la Réserve fédérale américaine (Fed), selon David Madden, analyste chez FXTM.

Les hausses de taux rendent le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs.

Les investisseurs attendent désormais les rapports sur les prix à la consommation jeudi et sur les ventes au détail vendredi pour se faire une meilleure idée de l'état de l'inflation et de la consommation aux Etats-Unis.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.195,79 dollars, contre 1.196,24 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8555 yuans pour un dollar, contre 6,8438 yuans pour un dollar vendredi.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.280,48 dollars, contre 6.446,92 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1596 1,1553

EUR/JPY 128,96 128,23

EUR/CHF 1,1353 1,1199

EUR/GBP 0,8900 0,8942

USD/JPY 111,21 110,99

USD/CHF 0,9749 0,9692

GBP/USD 1,3028 1,2920

bur-jum/alb/cj