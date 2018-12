L'euro remonte face au dollar, le marché hésite en fin d'année

Londres (awp/afp) - L'euro remontait jeudi face au dollar dans un marché hésitant et marqué mercredi par des propos de la Maison Blanche, qui a écarté un limogeage du président de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1400 dollar pour un euro contre 1,1353 la veille à 22H00 GMT.

La monnaie européenne se ressaisissait en cours de séance européenne, mais les analystes de Société Générale soulignent que le billet vert s'est fortement apprécié en fin de séance américaine, "signe que les investisseurs (de Wall Street) sont en train de rééquilibrer leurs portefeuilles avant la fin du mois".

Le dollar a par ailleurs été renforcé par l'apaisement des tensions entre la Maison blanche et la Fed.

Kevin Hassett, un conseiller économique de Donald Trump, a assuré mercredi que Jerome Powell était assuré "à 100%" de conserver son poste à la tête de la Fed, et ce malgré les critiques récurrentes du président américain à l'égard de l'institution.

Les commentaires du conseiller à la Maison Blanche ont permis un rebond du dollar face à l'euro mercredi. Couplé à un regain d'optimisme sur le marché actions, ils ont "donné un coup de fouet au marché des capitaux américains", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Concernant le taux de change entre l'euro et le dollar, il a ajouté: "Le grand débat continue avec des analystes qui s'attendent à ce que la BCE augmente (le taux d'intérêt directeur) l'année prochaine alors que les opérateurs prennent une position plus pragmatique fondée sur les terribles données économiques de l'UE."

Une hausse des taux directeurs rend la monnaie concernée plus lucrative, et donc plus attractive, pour les cambistes.

À 10H00 GMT jeudi, le dollar était en baisse face au yen, à 110,86 yens pour un dollar contre 111,37 mercredi à 22H00 GMT. La devise japonaise montait légèrement face à l'euro à 126,35 yens pour un euro contre 126,43 la veille.

Le franc suisse était presque stable face à l'euro (1,1297 franc pour un euro contre 1,1303 mercredi) et montait face au dollar (0,9901 franc pour un dollar contre 0,9957 mercredi).

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8658 yuans pour un dollar contre 6,8854 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.273,35 dollars contre 1.267,13 mercredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.751,49 dollars contre 3.775,47 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1400 1,1353

EUR/JPY 126,35 126,43

EUR/CHF 1,1297 1,1303

EUR/GBP 0,9023 0,8986

USD/JPY 110,86 111,37

USD/CHF 0,9901 0,9957

GBP/USD 1,2635 1,2633

