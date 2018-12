L'euro remonte face au dollar, victime de prises de bénéfices

Londres (awp/afp) - L'euro remontait jeudi face au dollar dans un marché hésitant et marqué mercredi par des propos de la Maison Blanche, qui a écarté un limogeage du président de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1426 dollar pour un euro contre 1,1353 la veille à 22H00 GMT.

La monnaie européenne se ressaisissait et effaçait ses pertes de la veille, mais pour les analystes, la volatilité qui règne en cette fin d'année interdit toute prédiction, même à court terme.

"Des rééquilibrages massifs de portefeuilles sont en train de prendre place en fin d'année", a expliqué Fritz Louw, analyste chez MUFG.

Il explique ainsi le bond du dollar mercredi, alors que les fonds qui s'étaient éloignés du marché américain s'en rapprochent par pure nécessité.

"Il pourrait y avoir une baisse du dollar sur prises de bénéfices", a-t-il prévenu, tout en estimant que "si des portefeuilles conséquents restent à équilibrer, nous pourrions voir une reprise du billet vert".

Les analystes de Société Générale ont ainsi noté que le dollar s'était fortement apprécié mercredi en fin de séance américaine après une séance peu volatile en Europe.

Le dollar avait par ailleurs été renforcé par l'apaisement des tensions entre la Maison blanche et la Fed.

Kevin Hassett, un conseiller économique de Donald Trump, a assuré mercredi que Jerome Powell était assuré "à 100%" de conserver son poste à la tête de la Fed, et ce malgré les critiques récurrentes du président américain à l'égard de l'institution.

Les commentaires du conseiller à la Maison Blanche ont permis un rebond du dollar face à l'euro mercredi, puisque l'exécutif semble mettre moins la pression sur la Fed, après les critiques de Donald Trump envers la politique monétaire de normalisation des taux de l'institution.

Une hausse des taux directeurs rend la monnaie concernée plus lucrative, et donc plus attractive, pour les cambistes.

À 15H00 GMT jeudi, le dollar était en baisse face au yen, à 110,75 yens pour un dollar contre 111,37 mercredi à 22H00 GMT. La devise japonaise reculait un peu face à l'euro à 126,55 yens pour un euro contre 126,43 la veille.

Le franc suisse montait face à l'euro (1,1261 franc pour un euro contre 1,1303 mercredi) comme face au dollar (0,9856 franc pour un dollar contre 0,9957 mercredi).

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8655 yuans pour un dollar contre 6,8854 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.272,44 dollars contre 1.267,13 mercredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.747,41 dollars contre 3.775,47 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1426 1,1353

EUR/JPY 126,55 126,43

EUR/CHF 1,1261 1,1303

EUR/GBP 0,9035 0,8986

USD/JPY 110,75 111,37

USD/CHF 0,9856 0,9957

GBP/USD 1,2646 1,2633

