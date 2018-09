L'euro remonte un peu face au dollar mais le marché reste prudent

Londres (awp/afp) - L'euro remontait légèrement lundi face au dollar qui reprenait son souffle après ses gains marqués de vendredi, quand le billet vert avait bénéficié de la montée des tensions commerciales comme de la santé de l'économie américaine.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1571 dollar, contre 1,1553 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne remontait face à la monnaie nipponne à 128,51 yens contre 128,23 yens vendredi soir.

Le dollar montait aussi face au yen à 111,07 yens contre 110,99 yens vendredi soir.

Les monnaies émergentes reprennaient, elles, leur recul face au dollar, et l'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui regroupe une vingtaine d'entre elles, évoluait toujours autour de son plus bas depuis mi-2017. Le rouble russe a plongé lundi à son plus bas depuis mars 2016, à 70 roubles pour un dollar.

Vendredi, le dollar avait profité de son statut de valeur refuge. Les investisseurs ont délaissé les actifs à risque quand le président américain Donald Trump a menacé de taxer l'intégralité des importations chinoises.

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est envolé en août au niveau record de 31,06 milliards de dollars, selon des chiffres officiels publiés samedi.

"Ces données ne vont pas faciliter la tâche des négociateurs chinois" à Washington, ont commenté les analystes de ANZ.

Le locataire de la Maison Blanche n'a toutefois pas été d'une clarté absolue sur l'entrée en vigueur de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois, après une consultation qui s'est achevée jeudi soir.

Cela "pourrait être appliqué très bientôt, cela dépend de ce qu'il va se passer avec eux", a-t-il ainsi déclaré. "Dans une certaine mesure, cela dépend de la Chine".

"Le dollar a bénéficié de son statut de valeur refuge, mais également de la dernière fournée de données économiques", a noté Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Le taux de chômage aux Etats-Unis s'est maintenu à 3,9%, mais surtout, face aux tensions sur le marché de l'emploi, les salaires ont augmenté. La hausse du salaire horaire moyen sur un an en août --de 2,9%--, est la plus forte depuis juin 2009.

De bons résultats qui augmentent "les spéculations sur une probable remontée des taux intérêts deux fois avant la fin décembre" par la Réserve fédérale américaine (Fed), selon David Madden, analyste chez FXTM.

Les hausses de taux rendent le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs.

En Europe, ni l'euro ni la couronne suédoise n'ont réagi outre-mesure aux résultats des élections en Suède.

"Les investisseurs ont pu respirer puisque, si le parti d'extrême droite SR a vu sa part des votes augmenter", leur score n'a pas été aussi impressionnant que certains ne le craignaient, a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Une période d'incertitude s'ouvrait cependant lundi en l'absence d'une majorité claire pour le bloc de gauche ou de droite.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.194,83 dollars, contre 1.196,24 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8637 yuans pour un dollar, contre 6,8438 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.283,63 dollars, contre 6.446,92 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1571 1,1553

EUR/JPY 128,51 128,23

EUR/CHF 1,1238 1,1199

EUR/GBP 0,8941 0,8942

USD/JPY 111,07 110,99

USD/CHF 0,9713 0,9692

GBP/USD 1,2941 1,2920

