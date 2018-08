L'euro repart à la baisse face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro repartait à la baisse face au dollar mercredi, au lendemain d'une nouvelle forte progression sur fond de regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs jugés plus risqués dans la foulée de l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1677 dollar, contre 1,1695 dollar mardi vers 21H00 GMT et 1,1678 lundi soir.

L'euro était monté mardi en séance jusqu'à 1,1734 dollar, son plus haut niveau depuis fin juillet.

La devise européenne descendait légèrement face au yen à 129,82 yens contre 130,04 yens mardi soir.

Le dollar se stabilisait face au yen à 111,18 yens, contre 111,19 mardi soir.

L'accord conclu par Washington et Mexico, destiné à moderniser l'accord de libre échanges nord-américain (Aléna) et annoncé lundi par le président Donald Trump, a rassuré les investisseurs et laissé entrevoir un apaisement des tensions commerciales mondiales.

"Les dernières informations semblent atténuer les inquiétudes de guerre commerciale pour le moment", ont indiqué Kengo Suzuki et d'autres stratégistes de Mizuho Securities.

"Mais il est peut-être un peu tôt pour être complètement optimiste", ont-ils ajouté évoquant "les craintes que le l'administration Trump puisse imposer des taxes supplémentaires d'une valeur de 200 milliards de dollars sur les produits chinois dès le mois prochain".

Les Canadiens, également signataires de l'Alena, vont entrer à leur tour mercredi dans le vif des négociations commerciales avec les Américains pour sauvegarder l'accord de libre-échange.

Les grandes lignes de discussions comprennent de nouvelles dispositions sur le commerce de l'automobile avec un pourcentage plus élevé de composants produits localement, des protections plus strictes pour les travailleurs et une disposition permettant de revoir l'accord tous les six ans.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a toutefois averti qu'il ne signerait un accord que s'il était "bon pour le Canada".

Le dollar américain "continuera de baisser si le Canada réussit à conclure un accord similaire cette semaine", a estimé Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Par ailleurs, selon les analystes, les marchés continuaient à digérer l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi lors du symposium de Jackson Hole. Cette prise de parole "a échoué à soutenir le dollar avec un discours qui a simplement confirmé ce qui était déjà intégré dans les cours: de futures hausses de taux graduelles", ont rappelé les analystes de MUFG.

La diffusion d'un indice du Conference Board montrant que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis avait fait un bond en août, à la surprise des analystes, pour atteindre un sommet depuis octobre 2000, a permis au dollar mardi de limiter un peu ses pertes.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.203,6 dollars contre 1.200,95 dollars mardi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8202 yuans pour un dollar contre 6,8031 yuans mardi.

Le bitcoin valait 7.057,39 dollars contre 7.083,46 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1677 1,1695

EUR/JPY 129,82 130,04

EUR/CHF 1,1408 1,1418

EUR/GBP 0,9085 0,9085

USD/JPY 111,18 111,19

USD/CHF 0,9769 0,9763

GBP/USD 1,2853 1,2873

