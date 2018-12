L'euro s'apprécie face à un dollar lesté par les remous à Washington

New York (awp/afp) - L'euro remontait jeudi face à un dollar fragilisé, dans un marché tranquille de fin d'année, par le prolongement du "shutdown" à Washington et le nouvel accès de faiblesse à la Bourse de New York.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1446 dollar pour un euro contre 1,1353 la veille à 22H00 GMT.

"Les volumes d'échanges sont limités et ne se redresseront pas avant la semaine prochaine mais les récentes sources d'inquiétudes pour les marchés, la paralysie partielle des administrations aux Etats-Unis qui va retarder la publication d'indicateurs économiques et les critiques du président Trump à l'encontre du patron de la Fed au moment où celle-ci devient peut-être plus accommodante, ne vont visiblement pas disparaître de sitôt", ont souligné les analystes de Scotiabank.

La paralysie partielle des administrations fédérales qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé, le "shutdown", se poursuivait en effet jeudi pour le sixième jour. Faute d'accord sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump, aucune solution n'était en vue.

Les investisseurs se sont par ailleurs alarmés en fin de semaine dernière d'informations évoquant le limogeage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par le président américain, agacé de la dernière hausse de taux décidée par l'institution.

Une hausse des taux directeurs rend la monnaie concernée plus lucrative, et donc plus attractive, pour les cambistes.

Kevin Hassett, un conseiller économique de Donald Trump, a pourtant assuré mercredi que Jerome Powell était assuré "à 100%" de conserver son poste à la tête de la Fed, des commentaires qui ont permis un rebond du dollar mercredi.

Le billet vert a par ailleurs accentué son repli jeudi après l'ouverture de la Bourse de New York, où les indices baissaient après avoir enregistré la veille leur meilleure séance depuis 2009.

Face à la faiblesse du billet vert, la monnaie européenne parvenait à effacer ses pertes de la veille mais pour les analystes, la volatilité qui règne en cette fin d'année interdit toute prédiction, même à court terme.

"Des rééquilibrages massifs de portefeuilles sont en train de prendre place", a souligné Fritz Louw, analyste de MUFG. "Si des portefeuilles conséquents restent à équilibrer, nous pourrions voir une reprise du billet vert", a-t-il ajouté.

À 20H00 GMT jeudi, le dollar était en baisse face au yen, à 110,81 yens pour un dollar contre 111,37 mercredi à 22H00 GMT. La devise japonaise reculait un peu face à l'euro à 126,89 yens pour un euro contre 126,43 la veille.

Le franc suisse montait face à l'euro (1,1294 franc pour un euro contre 1,1303 mercredi) comme face au dollar (0,9867 franc pour un dollar contre 0,9957 mercredi).

La monnaie chinoise a terminé à 6,8663 yuans pour un dollar contre 6,8854 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.275,71 dollars contre 1.267,13 mercredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.606,55 dollars contre 3.775,47 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1446 1,1353

EUR/JPY 126,89 126,43

EUR/CHF 1,1294 1,1303

EUR/GBP 0,9053 0,8986

USD/JPY 110,81 111,37

USD/CHF 0,9867 0,9957

GBP/USD 1,2643 1,2633

