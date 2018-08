L'euro s'enfonce face à un dollar soutenu par de bons indicateurs

Londres (awp/afp) - L'euro creusait ses pertes mercredi face au dollar, avec un nouveau plus bas depuis 13 mois, alors que les investisseurs gardaient un oeil sur la crise turque et que le billet vert bénéficiait de bons indicateurs américains.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1304 dollar, dix minutes après avoir touché un nouveau plus bas depuis 13 mois à 1,1303 dollar. Mardi vers 21H00 GMT, la monnaie unique valait 1,1344 dollar.

La devise européenne baissait face au yen à 125,19yens, son plus bas niveau depuis fin mai, contre 126,10 yens mardi soir.

Le dollar baissait également face au yen à 110,76 yens, contre 111,15 yens mardi.

L'euro était handicapé par l'aversion au risque provoquée par la crise de la devise turque.

Celle-ci se redressait pourtant face au dollar, gagnant, vers 14H00 GMT, environ 4,3% par rapport à mardi 21H00 GMT.

Mais "reste à savoir à quel point la reprise peut tenir sans action plus convaincante pour réduire le déficit de la balance commerciale de la Turquie", a jugé Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Le ministre des Finances Berat Albayrak, qui est le gendre de M. Erdogan, a affirmé mardi qu'Ankara continuerait de "protéger la livre".

Mais les tensions avec les Etats-Unis sont loin de s'apaiser. Mercredi, Ankara a fortement augmenté les droits de douane de plusieurs produits américains et a de nouveau refusé de lever l'assignation à résidence du pasteur Brunson, à l'origine de la crise diplomatique avec Washington.

Plusieurs monnaies de pays émergents, qui s'étaient redressées mardi sont reparties en baisse. Vers 14H00 GMT, le rand sud-africain perdait environ 3,20% par rapport au dollar, le peso argentin environ 2,25% et le peso mexicain autour de 1,70%, l'évolution étant calculée par rapport à mardi soir.

"Le marché est toujours en train d'estimer la possibilité d'une contagion aux autres pays émergents et à l'Europe", a souligné Dean Popplewell, analyste pour Oanda.

De plus, le dollar profitait également d'indicateurs américains, notamment des ventes au détail qui ont progressé de 0,5% en juillet contre +0,1% attendu.

Ces chiffres "solides" montrent que "les consommateurs sont à l'aise pour dépenser leur argent", a commenté Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

La productivité, de son côté, a avancé au 2e trimestre plus vite que ne l'estimaient les analystes, pour atteindre son rythme le plus fort en plus de trois ans, à +2,9%.

Enfin, l'activité manufacturière dans la région de New York a confirmé sa robustesse en août, selon un indice publié par l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed).

La livre britannique, de son côté, a touché un nouveau plus bas depuis juin 2017 face au dollar à 1,2667 dollar, quelques heures après la publication des chiffres de l'inflation.

Selon l'Office des statistiques nationales, la hausse des prix a accéléré en juillet à 2,5% sur un an, après 2,4% en juin. C'est la première fois que l'inflation s'accélère depuis le mois de novembre.

Quelques minutes avant 14H00 GMT, l'once d'or est tombée à 1.180,19 dollars, son plus bas niveau depuis janvier 2017, contre 1.194,12 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9336 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis janvier 2017, contre 6,8843 yuans mardi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.352,70 dollars, contre 6.074,26 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1304 1,1344

EUR/JPY 125,19 126,10

EUR/CHF 1,1266 1,1278

EUR/GBP 0,8921 0,8917

USD/JPY 110,76 111,15

USD/CHF 0,9966 0,9942

GBP/USD 1,2672 1,2723

bur-ktr/js/eb