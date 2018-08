L'euro se maintient face au dollar avant l'emploi américain

Tokyo (awp/afp) - L'euro se maintenait vendredi face au dollar avant la publication d'indicateurs économiques sur l'emploi et les services aux États-Unis prévue plus tard dans la journée.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1588 dollar, contre 1,1585 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne variait très peu également face à la monnaie nipponne à 129,40 yens, contre 129,36 yens jeudi soir.

Le dollar était aussi stable face au yen à 111,68 yens, contre 111,66 yens jeudi soir.

Les marchés étaient attentistes en attendant la publication des chiffres officiels du chômage et de l'emploi pour juillet aux États-Unis.

"Si un ralentissement de la création d'emplois est observée, cela nourrirait des inquiétudes sur de nouvelles tensions commerciales", a estimé Mizuho Securities dans un commentaire.

"Le marché s'attend à de bons chiffres sur les salaires", a indiqué Rodrigo Catril stratège senior chez National Australia Bank dans une note à ses clients, ajoutant qie le marché scrutera avec "une attention particulière le salaire horaire".

Les chiffres de la balance commerciale américaine pour juin doivent aussi être publiés dans la journée, une donnée qui sera scrutée par les marchés en pleine escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

L'administration Trump a en effet menacé de taxer encore davantage les marchandises chinoises, un avertissement qualifié de "chantage" par Pékin.

Les investisseurs portent également attention aux discussions bilatérales qui doivent se tenir la semaine prochaine entre le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer et le ministre japonais de l'Economie Toshimitsu Motegi pour régler leurs différends commerciaux.

La livre britannique de son côté n'a pas été soutenue par la décision sans surprise de la Banque d'Angleterre d'augmenter son taux directeur de 0,25 point à 0,75% et de relever de 0,1 point ses perspectives de croissance pour 2019, à 1,8%. Elle était en recul vendredi face à l'euro et stable face au dollar.

"Dorénavant, les marchés doivent déterminer si cette hausse (des taux) est symbolique ou si représente le début d'un cycle" de resserrement monétaire, a expliqué Jacob Deppe, analyste pour Infonox.

Dans leurs commentaires, plusieurs analystes semblaient opter pour la première hypothèse.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.207,31 dollars, contre 1.207,83 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Conséquence des surenchères entre Washington et Pékin autour de leurs différends commerciaux, la monnaie chinoise s'échangeait à 6,8709 yuans pour un dollar contre 6,8428 yuans pour un dollar jeudi à 21H00 GMT, touchant son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Le bitcoin s'échangeait à 7.323,48 dollars, contre 7.546,52 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1588 1,1585

EUR/JPY 129,40 129,36

EUR/CHF 1,1537 1,1532

EUR/GBP 0,8901 0,8900

USD/JPY 111,68 111,66

USD/CHF 0,9957 0,9952

GBP/USD 1,3017 1,3017

bur-cv/nas