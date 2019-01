L'euro se reprend face au dollar alors que le marché se tourne vers la Fed

New York (awp/afp) - L'euro, sévèrement touché jeudi par le pessimisme affiché par la Banque centrale européenne (BCE) sur l'économie en zone euro, se redressait vendredi face au dollar dans un marché se préparant à la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro remontait face au dollar, à 1,1415 dollar pour un euro contre 1,1304 jeudi soir.

La BCE a noirci jeudi son jugement sur l'économie en estimant que les risques pesant sur la conjoncture avaient augmenté, faisant plonger la monnaie unique.

Alors que l'institution avait envisagé de commencer à relever ses taux directeurs à l'été, la probabilité d'une telle décision a "chuté à 40%" selon un consensus compilé par l'agence Bloomberg, ont souligné les analystes de Saxo Banque. "Autant dire qu'à ce niveau il est peu probable qu'on assiste cette année à une quelconque action en ce sens."

Mais, a souligné Joe Manimbo de Western Union, "le marché avait déjà fixé une barre très haute pour toute remontée des taux (dans les prochains mois) aussi le message de la Banque centrale n'a pas fondamentalement changé la donne".

Le dollar parallèlement s'est affaibli alors que l'attention des cambistes se tournait vers la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi.

"On s'attend de plus en plus à ce que la Fed réitère le besoin de faire une pause dans la remontée des taux", a relevé Fawad Razaqzada de Forex.com.

Une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. À l'inverse, un maintien des taux pèse sur son cours.

Un article du Wall Street Journal a de plus évoqué la possibilité que la Fed puisse suspendre plus tôt que prévu la réduction en cours de son bilan d'actifs. Or en investissant 50 milliards de dollars de moins par mois dans les obligations d'Etat, la Fed tire implicitement les taux d'intérêt à la hausse.

Le dollar a par ailleurs peu réagi vendredi quand le président Donald Trump a annoncé un accord mettant fin au "shutdown", la fermeture partielle des administrations qui durait depuis plus d'un mois.

La livre britannique, de son côté, a tiré profit d'un article du quotidien The Sun affirmant que les députés du Parti démocratique unioniste (DUP) nord-irlandais ont décidé de soutenir le plan de la Première ministre Theresa May pour le Brexit si la solution du filet de sécurité devenait limitée dans le temps.

En début de séance asiatique, la livre britannique a ainsi atteint 86,18 pence pour un euro, son plus haut niveau depuis juin 2017. Vers 20H00 GMT vendredi, elle montait encore légèrement face à la monnaie unique, à 86,49 pence pour un euro contre 86,53 la veille.

Face au billet vert, elle s'échangeait à 1,3198 dollar pour une livre contre 1,3066 la veille, un niveau plus vu depuis mi-octobre.

Le dollar était stable face au yen, à 109,62 yens pour un dollar contre 109,64 jeudi à 22H00 GMT, et l'euro montait, à 125,13 yens pour un euro contre 123,95 la veille.

Le franc suisse reculait face à l'euro, à 1,1334 franc suisse pour un euro contre 1,1264 jeudi, mais s'appréciait face au dollar, à 0,9930 franc suisse pour un billet vert contre 0,9964 la veille.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7483 yuans pour un dollar, contre 6,7885 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.299,03 dollars, contre 1.281,18 dollars la veille.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.543,06 dollars, contre 3.570,93 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1415 1,1304

EUR/JPY 125,13 123,95

EUR/CHF 1,1334 1,1264

EUR/GBP 0,8649 0,8653

USD/JPY 109,62 109,64

USD/CHF 0,9930 0,9964

GBP/USD 1,3198 1,3066

afp/rp