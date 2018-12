L'euro se reprend face au dollar avant une réunion de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro progressait lundi face au dollar, après avoir nettement baissé vendredi et en attendant cette semaine une réunion de la Réserve fédérale américaine.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1329 dollar contre 1,1306 vendredi à 22H00 GMT.

Selon les analystes, le point fort de la semaine sera la réunion du comité monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) qui démarre mardi et s'achèvera mercredi.

"Une dernière hausse des taux d'intérêt pour 2018 est presque une affaire réglée", a estimé Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

"Mais le plus important sera de voir comment le +dot plots+ (un nuage de points illustrant les futures attentes de chacun des membres du comité sur l'évolution des taux) change pour 2019 et au-delà", a-t-il poursuivi.

Si la hausse des taux a lieu comme prévu, ce sera la quatrième hausse cette année et la neuvième depuis fin 2015, lorsque la Banque centrale américaine a mis fin à sept années de taux zéro.

Mais "ces derniers mois, la série de données économiques américaines décevantes, le conflit commercial continu avec la Chine, le mouvement de ventes sur les marchés actions et les craintes d'un possible ralentissement économique mondial, ont jeté de sérieux doutes sur la possibilité pour la Fed de maintenir son agenda de hausses de taux", a complété Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Une hausse des taux a pour objectif de ralentir une économie en surchauffe mais rend également la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Concernant l'euro, les investisseurs digéraient la révision à la baisse de l'inflation pour novembre, qui s'est établie à 1,9% sur un an, contre +2% précédemment, ainsi que des informations selon lesquelles "l'Italie est finalement arrivée à un accord avec l'UE sur son budget", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Le gouvernement populiste italien a revu son budget à la baisse pour un montant de l'ordre de quatre milliards d'euros afin de répondre aux exigences des autorités européennes, a indiqué lundi un ministre.

Vendredi, la monnaie unique avait particulièrement pâti de la croissance du secteur privé dans la zone euro qui a atteint en décembre son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.

De son côté, la livre sterling baissait légèrement face à l'euro et progressait face au billet vert, alors que l'incertitude concernant le Brexit reste forte.

Vendredi, Theresa May n'a pas obtenu d'aide des dirigeants européens pour convaincre son Parlement de valider l'accord convenu avec Bruxelles sur les modalités du divorce.

Le dollar était stable face à la monnaie japonaise, à 113,35 yens pour un dollar contre 113,39 yens vendredi soir.

L'euro montait quant à lui face à la devise nippone, à 128,42 yens pour un euro contre 128,19 yens vendredi.

Le franc suisse était quasi stable face à l'euro à 1,1286 franc pour un euro contre 1,1281 vendredi et se renforçait face au dollar, à 0,9962 franc suisse pour un billet vert au lieu de 0,9980 vendredi.

La monnaie chinoise gagnait du terrain contre le billet vert à 6,8982 yuans pour un dollar contre 6,9076 vers 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.238,78 dollars contre 1.238,45 dollars vendredi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3.232,26 dollars contre 3.156,89 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1329 1,1306

EUR/JPY 128,42 128,19

EUR/CHF 1,1286 1,1281

EUR/GBP 0,8991 0,8983

USD/JPY 113,35 113,39

USD/CHF 0,9962 0,9980

GBP/USD 1,2600 1,2583

ktr/pn/tho