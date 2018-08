L'euro se reprend un peu face au dollar, les devises émergentes attaquées

Tokyo (awp/afp) - L'euro regagnait un peu de terrain vendredi face au dollar dans un marché surveillant les négociations entre Washington et Ottawa d'une part et Pékin d'autre part, sur fond de déroute de la livre turque, du peso argentin et de la roupie indienne.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1682 dollar, contre 1,1671 dollar jeudi à 21H00 GMT et 1,1707 dollar mercredi soir.

La devise européenne remontait face au yen à 129,65 yens contre 129,51 yens jeudi soir, et 130,75 yens mercredi soir.

Le dollar était stable face au yen, inchangé par rapport à jeudi vers 21H00 GMT à 110,98 yens, contre 11,68 yens mercredi soir.

Jeudi, le dollar s'est ressaisi face à l'euro profitant de son statut de valeur refuge. "L'état d'esprit sur les marchés est plus à une prise de distance vis-à-vis des valeurs jugées risquées et à un attrait pour les valeurs jugées sures" comme le billet vert, a souligné Joe Manimbo de Western Union.

Les investisseurs sont à ses yeux "prudemment optimistes" sur la conclusion imminente d'un accord sur un nouveau traité de libre échange nord-américain alors que se poursuivent à Washington des négociations intenses entre représentants américains et canadiens. Le temps presse toutefois pour trouver un accord, vendredi ayant été fixé comme date butoir par le président Donald Trump.

En revanche, "un accord entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières puissances mondiales, semble difficile à trouver", a-t-il ajouté. Selon l'agence Bloomberg, Donald Trump souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis "dès la semaine prochaine," en plus des 50 milliards déjà en vigueur.

"Les inquiétudes autour des tensions entre la Chine et les Etats-Unis alimentent aussi le sentiment de prudence," a indiqué à l'AFP Marito Ueda, cambiste chez FX Prime.

Lors des échanges à Tokyo, "seul le yen est sorti gagnant", a-t-il poursuivi. "Les chutes des monnaies des pays émergents ont fait pression (à la hausse) sur le yen", a souligné dans une note Rikiya Takebe, stratégiste à Okasan Online.

Le yen, perçu comme une monnaie refuge, a été recherché "principalement à cause de l'effondrement du peso argentin, qui n'a pas stoppé sa chute malgré le relèvement des taux d'intérêts de 45 à 60%, et celui de la livre turque," a ajouté Marito Ueda.

Confronté à une crise de confiance, le peso argentin a perdu en deux jours près de 20% de sa valeur face au dollar. La devise a reculé de plus de 53% depuis le début de l'année par rapport au billet vert.

La devise turque est également repartie à la baisse jeudi face au dollar au moment où la télévision d'Etat annonçait la démission d'un vice-gouverneur de la banque centrale de Turquie (CBRT).

La livre a ainsi perdu plus de 10% de sa valeur face au billet vert depuis lundi, et environ 44% depuis le début de l'année. Il y a trois semaines, son plongeon avait entraîné l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes.

D'autres devises émergentes souffraient un cette fin de semaine: la roupie indienne a atteint un plus bas historique face au dollar, à 71 roupies pour un dollar, tandis que la roupie indonésienne évoluait à ses cours les plus bas depuis la crise asiatique de 1998, à 14,750 pour un dollar.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.205,43 dollars contre 1.199,96 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8286 yuans pour un dollar contre 6,8445 yuans vendredi.

Le bitcoin valait 6.990,07 dollars contre 6.916,68, dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1682 1,1671

EUR/JPY 129,65 129,51

EUR/CHF 1,1303 1,1310

EUR/GBP 0,8971 0,8972

USD/JPY 110,98 110,98

USD/CHF 0,9675 0,9691

GBP/USD 1,3023 1,3009

bur-bp/spi