L'euro se stabilise face à un dollar tiraillé

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face à un dollar tiraillé par l'encourageant ralentissement du nombre de cas quotidiens aux Etats-Unis et la persistance du blocage au Congrès sur le plan d'aides aux Américains .

Vers 08H45 GMT (10H45 HEC), l'euro perdait 0,03% face au billet vert, à 1,1811 dollar.

Malgré cette relative apathie, le dollar a semblé trouvé un peu de soutien, par rapport à la mi-séance de la veille, dans "le récent rebond des rendements obligataires américains", dont les mouvements sont généralement suivis par le dollar, a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Selon l'analyste, ces mouvements sont encouragés par les signes que "la crise du Covid-19 commence à se calmer aux Etats-Unis", avec un ralentissement du nombre de cas quotidiens observés.

"Le marché des changes est en mode vacances", a toutefois signalé Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank, qui indique que les données économiques importantes de ces derniers jours "ont été digérées".

Jeudi, les investisseurs ont pris connaissance des données hebdomadaires sur l'emploi.

Quelque 963.000 personnes se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport au 1,19 million de la semaine précédente et par rapport au 1,15 million attendu par les analystes.

C'est "toujours très haut mais cela montre une reprise graduelle du marché de l'emploi aux Etats-Unis", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Néanmoins, l'absence d'accord entre les démocrates et les républicains sur un nouveau plan d'aide pourrait à nouveau fragiliser le dollar, a relevé M. Hardman.

En effet, la Maison Blanche et les élus démocrates au Congrès discutent en vain depuis plus de deux semaines d'un nouveau plan d'aides pour les ménages, entreprises et collectivités locales.

Face à l'échec des négociations, le président Donald Trump a signé samedi quatre décrets, dont un accordant temporairement 400 dollars par semaine aux chômeurs, au lieu des 600 dollars hebdomadaires qu'ils touchaient depuis avril. Cette aide destinée à faire face à la crise est arrivée à son terme le 31 juillet.

Cours de vendredi Cours de jeudi

--------------------------------------

08H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1811 1,1814

EUR/JPY 126,07 126,32

EUR/CHF 1,0750 1,0747

EUR/GBP 0,9033 0,9041

USD/JPY 106,74 106,93

USD/CHF 0,9103 0,9097

GBP/USD 1,3078 1,3067

ktr/bp/jrp