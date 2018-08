L'euro se stabilise face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar lundi après une forte hausse vendredi, à la suite du discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell laissant inchangées les perspectives de hausses de taux.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1622 dollar, une valeur identique à celle de vendredi à 21H00 GMT. L'euro valait 1,1540 jeudi soir.

La devise européenne se repliait face au yen à 129,05 yens contre 129,29 yens vendredi soir.

Le dollar reculait aussi légèrement face au yen à 111,04 yens, contre 111,24 vendredi soir.

"Je m'attends à ce que cet engouement pour l'euro s'affaiblisse à cause du risque italien, à la fois énorme et qui laisse pour le moment la BCE sans réaction," a indiqué dans un communiqué, Stephen Innes de Oanda.

L'Italie constitue un risque réel pour la zone euro, à cause de sa dette (130% du PIB), de ses banques fragiles et de son gouvernement populiste dont la politique économique reste encore floue, avertissent de nombreux économistes.

En outre, depuis plusieurs jours, l'exécutif italien menace l'Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de la participation italienne au budget communautaire, en raison de l'affaire de migrants qui ont été bloqués sur le navire des gardes-côtes italiens Diciotti dans le port sicilien de Catane.

Selon Stephen Innes, si une autre vague d'achat d'euro intervenait, elle serait vite stoppée. "Les vendeurs devraient se manifester en masse à l'approche du seuil de 1,17 dollar", a-t-il estimé.

La devise européenne avait bénéficié vendredi, face à un billet vert déjà en berne, du discours très prudent de Jerome Powell à la conférence des banquiers centraux. Le président de la Fed a réitéré son soutien "à la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux".

Les hausses de taux rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes mais l'effet s'estompe lorsque celles-ci sont déjà anticipées par les investisseurs.

"Il y a peu d'indicateurs ni d'événements cette semaine" a indiqué pour sa part Mizuho Securities dans une note. "Nous regarderons surtout les dépenses et revenus des ménages aux Etats-Unis en juillet, attendus jeudi, et l'indice PMI manufacturier officiel chinois pour août, attendu vendredi", a ajouté la société.

De son côté, le yuan a retrouvé des couleurs après que la banque centrale chinoise (BCP) a annoncé vendredi un ajustement de sa politique monétaire pour empêcher une nouvelle chute trop brusque de la monnaie.

Cette modification "devrait tranquiliser à la fois les investisseurs nationaux et mondiaux et montrer que la BCP n'a pas l'intention de se lancer dans une guerre totale des monnaies malgré l'escalade des tensions commerciales," a indiqué Stephen Innes.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.207,14 dollars, contre 1.205,90 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8124 yuans pour un dollar contre 6,8105 yuans vendredi.

Le bitcoin valait 6.704,00 dollars, contre 6.611,44 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1622 1,1622

EUR/JPY 129,05 129,29

EUR/CHF 1,1432 1,1425

EUR/GBP 0,9042 0,9045

USD/JPY 111,04 111,24

USD/CHF 0,9836 0,9835

GBP/USD 1,2853 1,2846

