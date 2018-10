L'euro se stabilise face au dollar après quelques hésitations

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au dollar, qui se ressaisissait après quelques hésitations du fait d'incertitudes économiques et politiques.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,1579 dollar, comme lundi vers 21H00 GMT.

"Faute de gros titre marquant, le marché est resté plutôt tranquille", a souligné Sireen Harajli, de Mizuho. "Le dollar a sans doute profité en cours de séance américaine de la bonne tenue du marché des actions à Wall Street", a-t-elle ajouté.

Ce regain d'appétit pour le risque pesait par ailleurs sur le yen et le franc suisse, considérés comme des valeurs refuges.

Le seul indicateur majeur du jour aux Etats-Unis était conforme aux prévisions: la production industrielle a poursuivi sa progression en septembre aux Etats-Unis, comme s'y attendaient les analystes.

La veille, les chiffres sur les ventes au détail, en progression de 0,1% pour septembre, avaient un peu déçu.

"Une certaine perte de dynamisme (de l'économie américaine, ndlr) pourrait rendre le dollar plus vulnérable à des facteurs structurels négatifs", ont souligné les analystes de MUFG, évoquant le niveau de la dette américaine.

Les cambistes, à l'affût de tout signal sur les futures décisions de la banque centrale américaine, attendent désormais la diffusion mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de son Comité de politique monétaire.

L'euro, de son côté, a fluctué entre pertes et gains face au dollar.

Il s'est notamment temporairement affaissé après la publication du moral des investisseurs allemands, qui s'est effondré à -24,7 points en octobre.

"Le sujet de l'Italie va nous occuper encore pour un petit moment", ont aussi souligné les analystes de Commerzbank.

Le gouvernement italien a confirmé lundi soir ses objectifs en matière de déficit pour l'an prochain, soit 2,4% du PIB.

"Pour l'Italie, ce sera la semaine de la vérité puisque nous saurons très rapidement si la Commission européenne souhaite que Rome revoie sa copie", ont relevé les analystes de Commerzbank.

Les cambistes continuaient également de scruter les négociations autour du Brexit.

Mardi, à la veille d'un sommet entre les dirigeants européens et à moins de six mois du divorce, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a demandé de nouvelles "propositions concrètes" à la Première ministre britannique, Theresa May.

La livre britannique montait néanmoins face à l'euro et au dollar, alors que les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni ont révélé un taux de chômage stable à 4% pour la période de juin à août et une hausse des salaires de 2,7% sur un an, soit davantage que l'inflation.

Vers 19H00 GMT mardi, l'euro montait face au yen, à 129,90 yens, contre 129,42 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar progressait aussi face à la monnaie nippone, à 112,19 yens, contre 111,77 yens lundi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1463 franc suisse pour un euro, contre 1,1432 lundi, tout comme face au dollar, à 0,9900 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9874 lundi soir.

L'once d'or valait 1.226,67 dollars, contre 1.227,25 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9120 yuans pour un dollar, contre 6,9168 yuans lundi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.427,23 dollars, contre 6.390,70 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1579 1,1579

EUR/JPY 129,90 129,42

EUR/CHF 1,1463 1,1432

EUR/GBP 0,8780 0,8804

USD/JPY 112,19 111,77

USD/CHF 0,9900 0,9874

GBP/USD 1,3187 1,3152

ktr-jum/alb/cj