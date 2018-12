L'euro se stabilise face au dollar dans un marché très calme

NEW YORK (awp/afp) - L'euro se stabilisait mercredi face au dollar dans un marché aux échanges limités par la fermeture de Wall Street, tandis que la livre reprenait un peu de force et que le dollar canadien chutait après le statu-quo décidé par la Banque centrale du Canada.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1342 dollar, contre 1,1343 dollar mardi à 22H00 GMT.

La livre sterling s'échangeait pour 1,2737 dollar, contre 1,2719 dollar mardi soir.

Les marchés américains des actions et des obligations étaient fermés mercredi à l'occasion des funérailles nationales de Georges H.W. Bush, entraînant une nette modération des échanges.

Le dollar s'est stabilisé face à un panier composé des principales devises "mais restait fragile en raison de la nette baisse des rendements sur la dette américaine (observée mardi), qui atténue l'attrait pour le billet vert et alimente les inquiétudes sur le ralentissement de l'économie américaine", a estimé Joe Manimbo de Western Union.

Le taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains à dix ans a en effet beaucoup baissé depuis mi-novembre et a terminé à 2,91% mardi, amoindrissant ainsi l'écart avec le taux sur les bons à deux ans (2,79%).

Certains redoutent que le taux à 10 ans passe bientôt sous celui à 2 ans, un phénomène appelé "inversion de la courbe des taux" qui a historiquement précédé de quelques trimestres la plupart des récessions américaines depuis 1950.

"Le dollar pourrait à l'avenir être de plus en plus sensible à toute donnée décevante sur l'économie américaine", a avancé M. Manimbo.

La livre sterling de son côté se reprenait un peu mercredi, rebondissant après être tombée la veille à son plus bas niveau depuis 17 mois face au dollar dans le sillage d'un vote qualifiant d'"outrage au Parlement" le refus du gouvernement britannique de publier la totalité d'un avis juridique sur le traité de retrait de l'Union européenne.

La décision, à moins d'une semaine du vote sur l'accord négocié avec Bruxelles, a aussi introduit la possibilité pour les représentants d'amender l'accord qui leur sera présenté.

"L'implication du Parlement britannique va probablement rendre les négociations avec l'UE encore plus difficiles", ont estimé les analystes de Commerzbank, jugeant que cela rendait plus probable l'hypothèse d'un "Brexit désordonné".

Le rebond de la livre est à cet égard un peu "troublant", selon Nick Bennenbroek de Wells Fargo, dans la mesure où "la situation politique reste incertaine et les indicateurs restent modérés".

La croissance des services au Royaume-Uni a notamment ralenti en novembre à son rythme le plus faible depuis le référendum pour le Brexit.

Le dollar canadien pour sa part a brusquement reculé face au dollar américain et est tombé à son plus bas niveau depuis 2017 après la décision de la Banque centrale du Canada de maintenir à 1,75% de son principal taux directeur et un communiqué considéré comme particulièrement prudent sur les perspectives de l'économie du pays.

Vers 20H00 GMT mercredi, le billet vert valait 1,3381 dollar canadien contre 1,3262 dollar canadien mardi à 22H00 GMT.

Le dollar américain montait par ailleurs face à la devise nippone, à 113,17 yens contre 112,77 yens mardi.

L'euro aussi progressait face au yen à 128,39 yens, contre 127,92 yens mardi soir.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1317 franc suisse pour un euro contre 1,1315 mardi, comme face au billet vert, à 0,9978 franc suisse pour un dollar contre 0,9974 mardi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8558 yuans pour un dollar, contre 6,8360 vers 15H30 GMT mardi.

L'once d'or valait 1.236,88 dollars, contre 1.238,45 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.717,09 dollars, contre 3.898,03 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

21H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1342 1,1343

EUR/JPY 128,39 127,92

EUR/CHF 1,1317 1,1315

EUR/GBP 0,8904 0,8917

USD/JPY 113,20 112,77

USD/CHF 0,9978 0,9974

GBP/USD 1,2737 1,2719

bur-jum/vog/nas