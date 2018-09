L'euro soutenu par Draghi, le dollar par la politique américaine

Paris (awp/afp) - L'euro continuait mardi de profiter mardi des propos optimistes du président de la Banque centrale européenne (BCE) tandis que le conflit commercial sino-américain et l'augmentation attendue des taux directeurs de la Réserve fédérale mercredi soutenaient le dollar.

Vers 06H00 GMT (08H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1753 dollar, contre 1,1748 dollar lundi vers 21H00 GMT. Lundi, l'euro était monté jusqu'à 1,1815 dollar, un niveau inédit depuis mi-juin.

L'euro progressait aussi face à la devise nippone à 132,69 yens contre 132,52 yens lundi soir.

Le dollar gagnait également du terrain face au yen à 112,90 yens contre 112,80 yens lundi soir.

L'euro a été dopé lundi par les déclarations de Mario Draghi qui a évoqué une "reprise relativement vigoureuse de l'inflation sous-jacente", à l'occasion d'une audition devant le Parlement européen.

Ces propos alimente l'idée que la BCE fait preuve d'une certaine sérénité face aux risques croissants pesant sur la conjoncture en zone euro. Elle conforte aussi sa prévision de mettre fin à ses rachats de dette publique et privée en fin d'année et de commencer à relever ses taux fin 2019

"L'euro est revenu vers ses pics de juin", a commenté Michael Hewson, chef analyste chez CMC Markets.

"S'il parvient à se stabiliser à ces niveaux, il pourrait se frotter ensuite à la moyenne mobile à 200 jours à 1,1980 dollar. Mais s'il revient vers 1,1690 dollar, il pourrait même redescendre dans la foulée à 1,1620 dollar", a-t-il ajouté.

Les experts pensent toutefois qu'il pourrait s'agir d'une "légère surréaction" passagère de l'euro puisque les récents développements de la vie politique américaine incitent à une reprise du dollar.

"Après deux semaines de gains, les marchés européens ont même glissé un peu hier après le début de nouveau round de taxes douanières entre les Etats-Unis et la Chine", a poursuivi Michael Hewson.

En période d'incertitudes, les valeurs refuge, comme le dollar, ont tendance à s'apprécier alors que celles jugées plus risquées dévissent.

Les Etats-Unis et la Chine s'enlisent dans la guerre commerciale avec l'entrée en vigueur lundi de nouveaux tarifs douaniers américains de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles.

"En (nous) mettant comme cela le couteau sous la gorge, comment des négociations pourraient-elles avoir lieu? Ce ne serait pas des négociations et des consultations menées dans un climat d'égalité", a répondu mardi à Pékin le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen.

Son gouvernement avait promis de répliquer immédiatement avec l'imposition de droits de douane de 5 ou 10% sur des produits américains d'une valeur de 60 milliards de dollars d'importations annuelles.

A l'agenda cette semaine, les investisseurs guetteront l'annonce attendue mercredi d'un relèvement des taux directeurs américains par la Réserve fédérale (Fed). Les taux d'intérêt devraient atteindre entre 2% et 2,25% pour la première fois après dix ans de politique monétaire accommodante.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La livre britannique, de son côté, restait globalement stable face à l'euro et au dollar.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1199,47 dollars, contre 1199,09 dollars lundi soir.

Après un jour férié lundi en Chine, la monnaie nationale a repris sa cotation et s'échangeait à 6,8637 yuans pour un dollar, contre 6,8571 yuans pour un dollar vendredi après-midi.

Le bitcoin valait 6436,05 dollars, contre 6626,29 dollars selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ---------------------------------- 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1753 1,1748 EUR/JPY 132,69 132,52 EUR/CHF 1,1356 1,1329 EUR/GBP 0,8961 0,8954 USD/JPY 112,90 112,80 USD/CHF 0,9663 0,9643 GBP/USD 1,3114 1,3120

afp/buc