L'euro stable face au dollar après des déclarations prudentes de Mario Draghi

Paris (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi matin face au dollar, après avoir pâti lundi soir de propos jugés prudents du président de la banque centrale européenne.

Vers 07H15 GMT (08H15 HEC), l'euro valait 1,1327 dollar, contre 1,1328 dollar lundi à 22H00 GMT.

"La banque centrale européenne va se montrer prudente et cela pourrait conduire l'euro à avoir des difficultés en fin d'année", a indiqué dans une note Stephen Innes, responsable du commerce Asie-Pacifique chez Oanda.

Selon lui, la banque centrale européenne risque d'être mise sous pression par la "reprise hétérogène de l'économie" tandis que la baisse des prix du pétrole risque d'avoir un impact sur l'inflation dans l'Union européenne.

La livre était quant à elle en recul par rapport au billet vert mardi matin, à 1,2766 dollar contre 1,2827 dollar lundi soir.

A deux semaines du vote de l'accord de Brexit au Parlement britannique, la livre reste suspendue aux développements qui le précéderont.

Lundi soir, Donald Trump a fait part de ses craintes quant à l'accord de divorce conclu dimanche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment à propos de son impact sur le commerce entre les États-Unis et la Grande Bretagne.

La diffusion mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine et un discours le même jour de son président Jerome Powell pourraient influencer les mouvements du dollar.

Mais les marchés scrutent également la préparation du G20 qui se tiendra vendredi et samedi à Buenos Aires et pourrait déboucher sur des avancées sur le front commercial entre Washington et Pékin.

Vers 07H15 GMT mardi, le billet vert valait 113,48 yens, contre 113,58 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro était en légère baisse face au yen à 128,55 yens pour un euro contre 128,67 yens lundi soir.

Le franc suisse était quasi stable face à l'euro, à 1,1314 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1311 lundi, et évoluait de la même façon par rapport au billet vert, à 0,9988 franc suisse pour un dollar contre 0,9983 lundi.

La monnaie chinoise baissait à 6,9512 yuans pour un dollar, contre 6,9408 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1221,26 dollars, contre 1222,40 dollars lundi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3759,02 dollars, contre 3663,84 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ---------------------------------- 07H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1327 1,1328 EUR/JPY 128,55 128,67 EUR/CHF 1,1314 1,1311 EUR/GBP 0,8874 0,8841 USD/JPY 113,48 113,58 USD/CHF 0,9988 0,9983 GBP/USD 1,2766 1,2827

afp/ol