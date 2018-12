L'euro stable face au dollar avant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro était stable vendredi face au dollar dans un marché lui aussi stable en attendant les chiffres officiels de l'emploi américain pour novembre.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1367 dollar contre 1,1374 dollar jeudi à 22H00 GMT.

Il n'y a "pas beaucoup de mouvements sur le marché des changes", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Vendredi, les investisseurs s'intéresseront à 12H30 GMT au rapport sur l'emploi pour novembre, au lendemain des chiffres de l'ADP, décevants.

Selon la firme de gestion de paiements de salaires, quelque 179.000 nouvelles embauches ont été enregistrées dans le seul secteur privé en novembre, le score le plus faible depuis août, alors que les analystes misaient sur 192.000 nouveaux postes.

Des chiffres qui ont fait baisser le dollar car ils plaident pour un ralentissement du rythme de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui justifie habituellement ses relèvements successifs par l'excellente santé de l'économie américaine.

Néanmoins, selon Derek Halpenny et Fritz Louw, analystes pour MUFG, "la réunion de la Banque centrale européenne la semaine prochaine et l'incertitude du Brexit ont peut-être limité les gains" de l'euro et de la livre.

Selon eux, la BCE pourrait adopter jeudi prochain un ton plus prudent.

Les investisseurs s'intéressaient également aux suites de l'arrestation d'une haute dirigeante chinoise du géant Huawei au Canada à la demande des Etats-Unis, attentifs à un possible sursaut de tensions entre les deux pays, quelques jours après la mise en oeuvre d'une trêve dans leur bras de fer commercial.

Vers 10H00 GMT vendredi, le dollar et l'euro montaient légèrement face à la monnaie japonaise: à 112,84 yens pour un dollar contre 112,68 yens jeudi et à 128,27 yens pour un euro contre 128,17 yens la veille.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1300 franc suisse pour un euro contre 1,1295 jeudi et en légère baisse face au dollar, à 0,9941 franc suisse pour un billet vert contre 0,9926 la veille.

La monnaie chinoise était presque stable face au dollar à 6,8828 yuans pour un dollar contre 6,8827 vers 15H30 GMT jeudi.

L'once d'or valait 1.239,98 dollars contre 1.237,75 dollars jeudi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait pour 3.361,19 dollars contre 3.596,41 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1367 1,1374

EUR/JPY 128,27 128,17

EUR/CHF 1,1300 1,1295

EUR/GBP 0,8911 0,8898

USD/JPY 112,84 112,68

USD/CHF 0,9941 0,9926

GBP/USD 1,2755 1,2781

