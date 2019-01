L'euro stable face au dollar avant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face au dollar après l'inflation en zone euro et en attendant les chiffres mensuels sur l'emploi américain.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1398 dollar pour un euro contre 1,1394 dollar jeudi.

Selon les analystes, le principal rendez-vous de la journée sera le rapport mensuel américain sur l'emploi en décembre, publié à 13H30 GMT. Alors que l'enquête de l'entreprise ADP a fait état jeudi de chiffres bien meilleurs que prévu, les analystes sont plutôt optimistes concernant les données du gouvernement américain.

"Si le rapport sur l'emploi est conforme aux attentes, cela devrait soutenir la Fed pour de nouvelles hausses des taux", ont souligné les analystes de Rabobank.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La Réserve fédérale américaine a relevé quatre fois ses taux en 2018, mais les craintes d'un ralentissement économique ont récemment conforter les spéculations sur une plus grande prudence de la part de la Fed.

D'ailleurs, "le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan (membre non votant du Comité de politique monétaire), s'est dit jeudi favorable à une pause dans le relèvement de ses taux par la banque centrale américaine, en raison des récentes turbulences sur les marchés financiers", a souligné John Plassard, analyste pour Mirabaud Securities.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront vendredi l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer au sein d'un panel de discussion avec ses prédécesseurs Janet Yellen et Ben Bernanke.

Concernant l'euro, celui-ci a effacé ses maigres gains face au dollar après la publication de l'inflation en zone euro, qui a ralenti à 1,6% sur un an en décembre, contre 1,9% en novembre.

Le yen, de son côté, refluait après deux jours de nette hausse et une brève envolée provoquée par un avertissement d'Apple sur ses résultats.

"L'aversion au risque est en train de laisser de la place à l'optimisme avec l'annonce d'une rencontre entre les Etats-Unis et la Chine la semaine prochaine, ce qui a aidé les devises et les actions à récupérer", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Le ministère chinois du Commerce a en effet confirmé vendredi que des négociateurs des Etats-Unis se rendraient en Chine lundi et mardi pour le premier tête-à-tête entre les deux puissances depuis que les chefs d'Etat des deux pays se sont rencontrés début décembre pour tenter d'apaiser leur différend commercial.

Vers 10H00 GMT vendredi, le dollar s'échangeait à 108,05 yens contre 107,68 jeudi vers 22H00 GMT, et l'euro valait pour sa part 123,18 yens contre 122,67 la veille au soir.

La livre sterling s'appréciait face à l'euro (à 89,98 pence pour un euro contre 90,21 pence jeudi) et face au dollar (1,2670 dollar pour une livre contre 1,2628 la veille au soir).

De son côté, le franc suisse perdait légèrement du terrain face à la monnaie unique (1,1258 franc pour un euro vendredi contre 1,1243 jeudi soir) et se stabilisait au dollar (0,9875 franc pour un dollar contre 0,9868).

La monnaie chinoise s'est elle renforcée par rapport à la devise américaine (6,8668 yuans pour un dollar contre 6,8721 yuans la veille à 15H30 GMT).

L'once d'or s'échangeait pour 1.290,78 dollars, après être monté jusqu'à 1.298,31 dollars vers 01H35 GMT, son plus haut niveau depuis plus de six mois. Jeudi à 22H00 GMT, l'once valait 1.294,30 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.781,98 dollars contre 3.794,92 jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1398 1,1394

EUR/JPY 123,18 122,67

EUR/CHF 1,1258 1,1243

EUR/GBP 0,8998 0,9021

USD/JPY 108,05 107,68

USD/CHF 0,9875 0,9868

GBP/USD 1,2670 1,2628

ktr/js/jug