L'euro stable face au dollar, dans un marché attentif à l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar lundi, alors que l'inquiétude sur le budget italien demeure et que les Etats-Unis et le Canada sont parvenus à un accord commercial.

Vers 09h00 GMT (11h00 HEC), la monnaie unique valait ainsi 1,1606 dollar, contre 1,1604 dollar vendredi soir.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Canada, transformant l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) en Accord économique Etats-Unis, Mexique, Canada (AEUMC), survenue dans la nuit de dimanche à lundi, a eu peu d'impact sur le marché des changes. Si ce n'est sur le dollar canadien qui a bondi à son plus haut niveau depuis mai, à 1,2807 dollar canadien pour un dollar américain vers 08H30 GMT.

"L'attention restera probablement fixée sur l'Italie cette semaine", a jugé Derek Halpenny, analyste pour MUFG, alors que la révision par Rome de ses objectifs budgétaires en fin de semaine dernière a pesé sur la monnaie unique européenne.

"L'important maintenant est de voir si l'accord sur le budget (qui prévoit un déficit public à 2,4% pour les prochaines années) va déstabiliser le gouvernement", a poursuivi M. Halpenny, rappelant que le ministre des Finances Giovanni Tria plaidait pour un déficit à 1,6%.

Néanmoins, malgré les craintes, plusieurs analystes soulignent que la question italienne "aura des conséquences limitées pour l'euro", comme l'expose Viraj Patel de ING.

Cette semaine, "le risque politique sera au rendez-vous également avec le Brexit du fait de la tenue du 30 septembre au 3 octobre de la Conférence du Parti Conservateur", ont enfin souligné les analystes de Saxo Banque.

Les investisseurs tourneront principalement le regard vers le discours de la Première ministre Theresa May qui interviendra le dernier jour.

Sur le front des indicateurs, les cambistes s'intéresseront lundi à l'indice ISM d'activité dans l'industrie en septembre pour les Etats-Unis, prévu pour 14H00 GMT.

Vers 09H00 GMT, l'euro progressait face au yen, à 132,27 yens pour un euro, contre 131,93 yens vendredi soir.

Le dollar continuait aussi de s'apprécier face à la devise japonaise, à 113,96 yens contre 113,70 yens vendredi soir. Vers 08H00 GMT, il est monté jusqu'à 114,05 yens, son plus haut depuis novembre.

L'once d'or valait 1.186,15 dollars, contre 1.192,50 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas en ce jour férié en Chine continentale. Elle avait fini vendredi à 15H30 GMT à 6,8688 yuans pour un dollar.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.602,80 dollars, contre 6.643,42 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1606 1,1604

EUR/JPY 132,27 131,93

EUR/CHF 1,1428 1,1398

EUR/GBP 0,8889 0,8903

USD/JPY 113,96 113,70

USD/CHF 0,9844 0,9817

GBP/USD 1,3058 1,3031

bur-ktr/js/evs