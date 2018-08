L'euro stable face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - Après s'être rapproché lundi de son plus bas niveau annuel, l'euro confirmait le rebond de ces deux derniers jours en se maintenant jeudi face au dollar, dans un marché attentiste, marqué par les tensions commerciales et guettant des chiffres sur l'inflation américaine.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1609 dollar, contre 1,1610 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne reculait très légèrement face au yen à 128,83 yens, contre 128,86 yens mercredi soir.

Le dollar était stable face au yen à 110,98 yens, contre 110,98 yens la veille.

L'euro se stabilisait et confirmait son rebond après s'être rapproché en début de semaine du seuil de 1,1540 dollar, son plus bas niveau de l'année atteint fin mai.

Le dollar, lui, se maintenait dans une fourchette étroite en l'absence de réaction des marchés à l'annonce mercredi par Pékin de nouvelles taxes sur les importations américaines, dernier épisode du conflit commercial opposant la Chine aux Etats-Unis.

"Mais ça ne signifie pas pour autant que le marché ne sera désormais plus affecté par les tensions commerciales", prévient Masakazu Satou, analyste senior chez Gaiame Online.

La Chine a annoncé mercredi qu'elle imposerait à compter du 23 août des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, rendant coup pour coup à l'administration américaine qui a fait une annonce similaire la veille.

"Les inquiétudes (des marchés) à propos du conflit vont traîner en longueur car il paraît sans issue", a estimé M. Satou auprès de l'AFP.

D'autant que la Chine n'est pas le seul front ouvert par le président américain Donald Trump dans sa guerre commerciale lancée tous azimuts: Union européenne, Mexique et Canada, Japon...

Les investisseurs seront d'ailleurs tournés jeudi vers les négociations commerciales entre Washington et Tokyo qui doivent commencer dans la journée: "Le marché est d'humeur attentiste avant ces tractations, a encore analysé M. Satou. Même si le Japon et les Etats-Unis sont des alliés proches, il est peu probable que le pays échappe au conflit commercial entamé par les Etats-Unis."

Des chiffres importants concernant l'inflation américaine sont par ailleurs attendus par les investisseurs: l'indice des prix à la production jeudi et vendredi l'indice des prix à la consommation.

Ils permettront à la Fed de juger si deux nouvelles hausses de taux d'intérêt, pour notamment juguler la hausse des prix, sont appropriées. Celles-ci rendraient le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

De son côté, la livre britannique se maintenait jeudi après avoir touché de nouveaux plus bas la veille. Face au billet vert, la devise britannique était tombée mercredi à 1,2854 dollar, son plus bas niveau en onze mois.

Selon David Madden, analyste pour CMC Markets, ces cours bas s'expliquent par "la peur grandissante d'un Brexit sans accord", même en l'absence de nouveaux développements depuis plusieurs jours.

Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, avait estimé dimanche que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à "60/40".

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.215,04 dollars contre 1.213,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 6.345,71 dollars, contre 6.316,90 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

La monnaie chinoise reculait à 6,8202 yuans pour un dollar contre 6,8355 yuans mercredi.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

6H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1609 1,1610

EUR/JPY 128,83 128,86

EUR/CHF 1,1532 1,1533

EUR/GBP 0,9013 0,9012

USD/JPY 110,98 110,98

USD/CHF 0,9934 0,9933

GBP/USD 1,2880 1,2882

