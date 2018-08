L'euro stable face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mercredi dans un marché attentiste avant la reprise du dialogue commercial sino-américain et le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell prévu vendredi.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1576 dollar, contre 1,1571 mardi à 21H00 GMT.

La devise européenne s'appréciait légèrement face au yen japonais à 127,80 yens contre 127,62 yens mardi soir.

Le dollar augmentait face au yen à 110,40 yens, contre 110,31 mardi.

"Le marché est attentiste, les investisseurs se concentrant sur la reprise des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et le Symposium de Jackson Hole" où le président de la Fed doit s'exprimer, a souligné Kenji Suda de Mitsubishi UFJ Trust and Banking.

Le vice-ministre du Commerce chinois Wang Shouwen entame mercredi à Washington des pourparlers avec le sous-secrétaire américain au Trésor chargé des affaires internationales David Malpass pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui oppose les deux pays.

Pékin a affirmé mardi "garder espoir" d'"obtenir de bons résultats", tandis que Donald Trump a indiqué ne pas "en attendre grand chose", fustigeant de nouveau une "manipulation" du yuan.

Depuis le début de la semaine, l'euro s'était renforcé face au dollar affaibli par les critiques de Donald Trump à l'encontre de la politique de hausse des taux d'intérêt du président de la Fed, Jerome Powell.

Deux hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis ont déjà eu lieu en mars et en juin, et les analystes tablent sur deux autres d'ici à la fin de l'année.

Les investisseurs restent prudents avant le discours du président Powell au symposium de Jackson Hole, qui réunit économistes et banquiers centraux dans l'Etat du Wyoming, aux Etats-Unis. Un événement très attendu car des décisions monétaires ont parfois été annoncées lors des éditions précédentes

"Les critiques de Donald Trump contre l'augmentation des taux d'intérêt ont contribué à un changement radical dans le cours du dollar ces derniers jours, avec un accélération du repli de la monnaie américaine ces dernières 24 heures", a commenté l'analyste de National Australia Bank, Rodrigo Catril.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1195,33 dollars, contre 1196,07 dollars mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8444 yuans pour un dollar contre 6,8472 yuans mardi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6689,42 dollars, contre 6451,86 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1576 1,1571

EUR/JPY 127,80 127,62

EUR/CHF 1,1393 1,1400

EUR/GBP 0,8966 0,8969

USD/JPY 110,40 110,31

USD/CHF 0,9842 0,9855

GBP/USD 1,2911 1,2901

bur-cma/nas