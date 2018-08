L'euro stable face au dollar dans un marché calme

Paris (awp/afp) - L'euro restait quasiment stable face au dollar lundi dans un marché calme qui digérait une forte hausse de la devise européenne vendredi, après le discours prudent de Jerome Powell, président de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 11h50 GMT (13H50 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1619 dollar contre 1,1622 vendredi à 21H00 GMT.

L'euro baissait face au yen japonais à 129,04 yens contre 129,29 vendredi soir.

Le dollar perdait également un peu de terrain face à la monnaie nipponne à 111,05 yens contre 111,24 yens avant le week-end.

Les investisseurs avaient peu d'indicateurs à se mettre sous la dent et les volumes d'échanges boursiers restaient faibles en Europe en raison d'un jour férié à Londres.

La devise européenne gardait son niveau de vendredi soir, tirée vers le haut par les propos de Jerome Powell qui s'est contenté de réaffirmer son soutien à la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux.

"Les propos de Jerome Powell n'ont pas été particulièrement +hawkish+ (offensifs), ce qui a fait baisser le dollar", estiment les analystes du courtier Aurel BGC.

Le billet vert avait cédé du terrain face à l'euro vendredi, car si les hausses des taux rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, l'effet s'estompe quand celles-ci sont anticipées par les investisseurs.

La tendance n'est cependant pas vraiment à une hausse durable pour l'euro qui fait face au risque italien.

Outre sa dette (130% du PIB) et ses banques fragiles, l'Italie menace depuis plusieurs jours l'Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de sa contribution au budget communautaire, en raison de désaccords avec Bruxelles sur le sort de migrants bloqués sur un navire italien.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs restaient prudents en attendant l'évolution des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les discussions de la semaine passée n'ayant pas permis d'avancée majeure.

L'issue du dialogue entre les Etats-Unis et le Mexique concernant la révision de l'accord de libre-échange Aléna restaient tout aussi incertaines.

"La reprise des négociations entre l'administration Trump et les autorités chinoises, comme le renouveau de la renégociation de l'Aléna, n'ont débouché sur aucune annonce d'avancée", souligne le courtier Aurel BGC.

Du côté de la Turquie, si le conflit diplomatique autour du sort d'un pasteur américain, assigné à résidence à Ankara pour des accusations de "terrorisme", n'a pas connu de nouveaux développements ce week-end, les tensions pesaient sur la livre turque.

La devise perdait ainsi près de 4% à la mi-journée face au dollar.

Vers 11H50 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.204,83 dollars contre 1.205,90 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8259 yuans pour un dollar contre 6,8105 yuans vendredi.

Le bitcoin valait 6.703,96 dollars contre 6.611,44 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

11H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1619 1,1622

EUR/JPY 129,04 129,29

EUR/CHF 1,1423 1,1425

EUR/GBP 0,9037 0,9045

USD/JPY 111,05 111,24

USD/CHF 0,9831 0,9835

GBP/USD 1,2857 1,2846

afp/rp