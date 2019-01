L'euro stable face au dollar dans un marché calme malgré le Brexit

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar dans un marché calme qui se désintéresse quelque peu du Brexit après l'échec la veille de la motion de censure présentée contre la Première ministre Theresa May.

A 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1396 dollar contre 1,1392 mercredi à 22H00 GMT.

De son côté, la livre sterling baissait légèrement face à l'euro à 88,52 pence pour un euro, contre 88,44 pence mercredi soir. En début de séance asiatique, la livre est montée à 88,38 pence pour un euro, son plus haut niveau depuis un mois et demi.

Face à la monnaie américaine, la livre valait 1,2874 dollar contre 1,2885 dollar mercredi soir.

La Première ministre britannique Theresa May a survécu de justesse mercredi soir au vote d'une motion de censure à l'initiative de l'opposition travailliste menée par Jeremy Corbyn, comme s'y attendaient les marchés.

"Ce résultat a nourri l'espoir que, quoi qu'il advienne maintenant, une sortie de l'Union européenne sans accord sera évitée", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Voir s'éloigner la perspective d'un "no deal", scénario noir pour les milieux économiques, tend à profiter à la devise britannique.

Pourtant, après le rejet massif mardi soir par le Parlement britannique de l'accord de Brexit négocié par Mme May avec Bruxelles, à seulement deux mois et demi de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE, l'incertitude n'a jamais été aussi grande.

"L'attention va maintenant se tourner vers le plan B de Theresa May", a souligné Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

La Première ministre a désormais jusqu'à lundi pour présenter un plan alternatif. Déterminée à mettre en oeuvre le résultat du référendum de juin 2016, elle a entamé une série de discussions avec l'opposition.

Parmi ses options: tenter de retourner négocier avec les dirigeants de l'UE ou demander un report de la date du Brexit, fixée au 29 mars, une possibilité qu'elle avait toutefois exclue jusqu'à présent.

Plus généralement, au-delà du Brexit, "les signes de soutien de plus en plus significatifs à l'économie envoyés par la Chine contribuent à améliorer le sentiment des investisseurs", ont expliqué les analystes de Saxo Banque.

"Cependant, cela aura seulement un impact à court terme sur les marchés et seul un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin aux tensions commerciales aura un effet positif durable", a nuancé Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef sur les différends commerciaux avec les États-Unis, se rendra à Washington les 30 et 31 janvier pour des discussions bilatérales, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

Parmi les autres devises, vers 10H00 GMT jeudi, le dollar reculait face au yen, à 108,72 yens pour un dollar contre 109,09 mercredi à 22H00 GMT.

De même, l'euro baissait face à la devise nippone, à 123,90 yens pour un euro contre 124,28 yens mercredi à 22H00 GMT.

Le franc suisse perdait un peu de terrain face à l'euro, à 1,1306 franc suisse pour un euro contre 1,1284 mercredi, tout comme face au dollar, à 0,9921 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9903 mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7690 yuans pour un dollar contre 6,7568 mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.294,40 dollars contre 1.293,61 mercredi soir.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.584,87 dollars contre 3.603,48 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1396 1,1392

EUR/JPY 123,90 124,28

EUR/CHF 1,1306 1,1284

EUR/GBP 0,8852 0,8844

USD/JPY 108,72 109,09

USD/CHF 0,9921 0,9903

GBP/USD 1,2874 1,2885

