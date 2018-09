L'euro stable face au dollar dans un marché concentré sur la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mercredi face au dollar dans un marché calme en attendant la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1768 dollar, contre 1,1767 dollar mardi vers 21H00 GMT.

Les marchés étaient calmes dans l'attente de l'annonce de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, prévue vers 18H00 GMT, et de la conférence de presse qui doit suivre, "événements phares de la séance et de la semaine", selon Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

La Fed conclut mercredi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait déboucher sur la troisième hausse de taux de l'année pour éviter la surchauffe d'une économie américaine en pleine forme jusqu'ici, malgré la guerre commerciale. Les taux directeurs devraient ainsi atteindre entre 2% et 2,25% pour la première fois après dix ans de politique monétaire accommodante.

Si une hausse de taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, celle prévue aujourd'hui est tellement attendue que plusieurs observateurs soulignent qu'elle a déjà été intégrée dans les cours actuels.

Néanmoins, "les investisseurs devraient surveiller l'optimisme parmi les membres de la Fed et c'est pourquoi le +dot plot+ devrait être très utile", a commenté Naeem Aslam, analyste pour ThinkMarkets.

Le "dot plot" est une illustration graphique utilisant un nuage de points et qui indique les prévisions des futures hausses de taux de chacun des membres du comité de politique monétaire.

"Plus fascinant" encore, selon M. Aslam, la déclaration que fera Jerome Powell, président de la Fed.

"Si son ton est agressif et que les perspectives de hausse des taux se renforcent", cela pourrait faire grimper le dollar, a-t-il ajouté.

À l'inverse, selon Jameel Ahmad de FXTM, si "les incertitudes externes", comme les tensions commerciales, poussaient M. Powell à adopter un ton prudent, cela pourrait créer un mouvement de vente de dollars.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne perdait un peu de terrain face à la monnaie nipponne à 132,83 yens pour un euro contre 132,93 yens mardi à 21H00 GMT.

Le dollar baissait également légèrement face au yen à 112,88 yens pour un dollar contre 112,97 yens mardi soir.

L'once d'or valait 1.199,68 dollars, contre 1.201,30 dollars mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8742 yuans pour un dollar, contre 6,8676 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.444,58 dollars, contre 6.386,60 dollars mardi vers 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1768 1,1767

EUR/JPY 132,83 132,93

EUR/CHF 1,1360 1,1354

EUR/GBP 0,8938 0,8925

USD/JPY 112,88 112,97

USD/CHF 0,9653 0,9650

GBP/USD 1,3169 1,3184

