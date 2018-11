L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, dans un climat de prudence avant un sommet du G20 et aidé par des propos du président de la Fed, qui ont pénalisé le dollar mercredi.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1370 dollar, contre 1,1366 dollar mercredi à 22H00 GMT.

Mercredi, le dollar a pâti des propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a estimé que les taux d'intérêt étaient "juste au-dessous" d'un niveau neutre pour l'économie.

"C'est un changement de langage significatif au sommet alors que jusqu'à récemment le patron de la Fed considérait le niveau actuel des taux comme loin d'être neutre", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, jugeant que cela était un indice du fait que la banque centrale américaine réfléchissait à ralentir le rythme de ses hausses de taux l'année prochaine.

Les taux d'intérêt sont un élément essentiel de la valeur d'une devise car plus ils sont élevés, plus ils la rendent rémunératrice et donc attractive pour les cambistes.

Jeudi, à 19H00 GMT, les cambistes s'intéresseront au compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine afin d'y chercher une confirmation d'un changement de ton des responsables de l'institution.

Mais, face au dollar, entre la querelle autour du budget italien qui pèse sur l'euro et le Brexit qui pénalise la livre britannique, "les devises européennes ont leurs propres difficultés internes qui les empêchent de grimper fortement", a ajouté M. Anthis.

Mardi, le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre ont chacun révélé leurs prévisions économiques en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, mettant l'accent sur les effets négatifs pour la croissance.

A deux semaines du vote du Parlement britannique, qui doit se prononcer sur l'accord négocié avec Bruxelles, l'incertitude demeure très élevée et la livre connait une forte volatilité.

Concernant l'euro, Donald Trump a laissé entendre mercredi qu'il pourrait imposer des taxes douanières sur les importations de voitures aux Etats-Unis, après des informations parues la veille dans un hebdomadaire allemand.

"Ce serait clairement une mauvaise nouvelle pour l'économie européenne et pour les consommateurs américains si des taxes aussi hautes (que 25%) étaient imposées", a souligné Lee Hardman, analyste pour MUFG, jugeant qu'une telle éventualité faisait courir de nouveaux risques de baisse pour la monnaie unique.

Dans ce contexte, les investisseurs garderont un oeil attentif sur le sommet du G20 qui se tient vendredi et samedi à Buenos Aires en Argentine. Les relations entre les Etats-Unis et la Chine seront particulièrement scrutées eu égard au bras de fer commercial qu'ils ont engagé.

Vers 10H00 GMT jeudi, le billet vert valait 113,28 yens, contre 113,68 yens mercredi à 22H00 GMT.

L'euro baissait face au yen à 128,80 yens pour un euro contre 129,21 yens mercredi soir.

Le franc suisse était quasi stable face à l'euro, à 1,1301 franc suisse pour un euro jeudi, contre 1,1299 mercredi, et évoluait de la même façon par rapport au billet vert, à 0,9939 franc suisse pour un dollar contre 0,9941 mercredi.

La monnaie chinoise progressait à 6,9460 yuans pour un dollar, contre 6,9539 vers 15H30 GMT mercredi.

L'once d'or valait 1.226,17 dollars, contre 1.221,22 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.326,85 dollars, contre 4.221,02 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1370 1,1366

EUR/JPY 128,80 129,21

EUR/CHF 1,1301 1,1299

EUR/GBP 0,8894 0,8863

USD/JPY 113,28 113,68

USD/CHF 0,9939 0,9941

GBP/USD 1,2778 1,2825

ktr/pn/evs