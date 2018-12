L'euro stable face au dollar en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar jeudi, dans l'attente des conclusions de la dernière réunion de l'année de la BCE, tandis que la livre sterling poursuivait sa hausse au lendemain d'une victoire de la Première ministre britannique.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1372 contre 1,1370 dollar mercredi à 22H00 GMT.

Jeudi, en début de séance européenne, tous les regards étaient tournés vers les conclusions de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui seront suivies par une conférence de presse du président de l'institution.

"Mario Draghi va probablement annoncer la fin du QE (le programme de rachat d'actifs) mais les investisseurs voudront en savoir plus sur le degré de confiance du patron de la BCE concernant les perspectives" futures, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

"Les récents mauvais indicateurs en zone euro, que ce soit en Allemagne ou en France, devraient conduire à une révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2018 et 2019", ont ainsi estimé les analystes de Saxo Banque.

Alors que le numéro un de l'institution avait annoncé il y a quelques mois que la hausse des taux d'intérêt attendrait l'été 2019, les analystes commencent à douter qu'une telle décision puisse être prise avant fin 2019, voire 2020, du fait des nombreux nuages qui s'accumulent sur la zone euro.

"Faible confiance du milieu des affaires, inflation sous-jacente au point mort, incertitude politique en Italie et maintenant en France, et risque sur la croissance mondiale", a énuméré Neil Wilson, analyste pour Markets.com, pour mettre en lumière la faible marge de manoeuvre de la BCE.

Le calendrier de la prochaine hausse des taux est important pour le cours de la monnaie unique car une telle décision rend la monnaie rémunératrice et donc plus attractive.

De son côté, la livre britannique poursuivait sa hausse face au billet vert, à 1,2657 dollar contre 1,2629 mercredi soir, et face à l'euro (89,87 pence pour un euro jeudi contre 90,01 pence la veille).

Après être tombée mercredi à un plus bas depuis avril 2017, la livre s'était reprise et avait conservé ses gains après la victoire de la Première ministre Theresa May lors d'un vote de défiance à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles.

"Rien n'a changé", a néanmoins estimé M. Wilson, pour qui Mme May "ne peut pas faire passer son accord au parlement et ne peut pratiquement pas gouverner".

Le report lundi du vote au Parlement britannique a augmenté la probabilité d'un Brexit sans accord, scénario le plus redouté par les milieux économiques, selon les analystes.

Vers 10H00 GMT jeudi, le dollar montait légèrement face à la monnaie japonaise, à 113,48 yens pour un dollar contre 113,29 yens mercredi soir.

L'euro montait également face à la devise nippone, à 129,06 yens pour un euro contre 128,78 yens la veille.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1287 franc suisse pour un euro contre 1,1293 mercredi, et progressait légèrement face au dollar, à 0,9924 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9936 mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8758 yuans pour un dollar contre 6,8800 vers 15H30 GMT mercredi.

L'once d'or valait 1.244,58 dollars contre 1.245,66 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3.386,14 dollars contre 3.440,17 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1372 1,1369

EUR/JPY 129,06 128,78

EUR/CHF 1,1287 1,1293

EUR/GBP 0,8987 0,9001

USD/JPY 113,48 113,29

USD/CHF 0,9924 0,9935

GBP/USD 1,2657 1,2629

bur-ktr/jbo/jul