L'euro stable face au dollar en attendant le président de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mercredi en attendant le discours du président de la banque centrale américaine.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1287 dollar, contre 1,1289 dollar mardi à 22H00 GMT.

"Le vrai marqueur de cette séance" sera le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à 17H00 GMT, "qui risque d'éclipser tous les autres sujets, y compris les nombreuses statistiques américaines et le risque géopolitique", ont fait valoir les analystes de Saxo Banque.

Selon eux, ce rendez-vous est d'autant plus attendu "qu'une incertitude semble émerger concernant le rythme d'appréciation des taux par la banque centrale après la hausse prévue de décembre 2018".

Les hausses de taux d'intérêt rendant le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, il est important pour les cambistes de pouvoir estimer le plus précisément possible quand elles auront lieu.

Mardi, le dollar avait profité des commentaires du vice-président de la Fed Richard Clarida qui "a répété que les hausses de taux étaient appropriées" du fait des bons indicateurs économiques, ont souligné les analystes du courtier Sucden.

Néanmoins, faisant fi de l'indépendance de l'institution, le président américain Donald Trump a réitéré mardi ses critiques à l'encontre de M. Powell, affirmant dans un entretien au Washington Post qu'il "n'était même pas un petit peu content" de celui qu'il a lui-même nommé.

Sur le front géopolitique, les investisseurs gardaient également un oeil sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine, à quelques jours du G20 à Buenos Aires, en Argentine, et alors que les informations contradictoires se succèdent.

Le président américain Donald Trump a ainsi affirmé mardi qu'il était "hautement improbable" qu'il renonce à la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine.

Mais, dans la soirée, son principal conseiller économique, Larry Kudlow, a indiqué de son côté que le président américain pensait qu'il y avait une "bonne chance" qu'un accord soit conclu entre les deux pays.

Concernant la livre britannique, qui entamait la séance en hausse face à l'euro et au dollar, les cambistes suivront plus tard dans la journée la publication d'un rapport de la Banque d'Angleterre sur la résistance du système financier après la sortie de l'UE, prévue le 29 mars 2019.

Vers 10H00 GMT mercredi, le billet vert valait 113,77 yens, contre 113,79 yens mardi à 22H00 GMT.

L'euro était en légère baisse face au yen à 128,36 yens pour un euro contre 128,46 yens mardi soir.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1275 franc suisse pour un euro mercredi, contre 1,1279 mardi, et évoluait de la même façon par rapport au billet vert, à 0,9994 franc suisse pour un dollar contre 0,9988 mardi.

La monnaie chinoise baissait à 6,9535 yuans pour un dollar, contre 6,9515 vers 15H30 GMT mardi.

L'once d'or valait 1.213,11 dollars, contre 1.215,00 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.975,67 dollars, contre 3.767,36 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1282 1,1289

EUR/JPY 128,36 128,46

EUR/CHF 1,1275 1,1279

EUR/GBP 0,8837 0,8861

USD/JPY 113,77 113,79

USD/CHF 0,9994 0,9988

GBP/USD 1,2767 1,2747

ktr/oaa/evs