L'euro stable face au dollar, ignore l'abaissement de la note de l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar lundi, faisant peu de cas de l'abaissement vendredi soir de la note de l'Italie par l'agence Moody's.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1514 dollar, exactement comme vendredi vers 21H00 GMT.

L'agence de notation financière a annoncé vendredi avoir dégradé la note de l'Italie, après que celle-ci a annoncé prévoir un déficit public de 2,4% du PIB en 2019, contre 0,8% prévu par le gouvernement précédent. Et ce, alors que la dette du pays s'élève à quelque 131% de son PIB, le deuxième ratio le plus élevé de la zone euro.

"L'abaissement était largement anticipé par les marchés", ont précisé Lee Hardman et Fritz Louw, analystes chez MUFG, pour expliquer le maintien de l'euro face au dollar. En début de séance européenne, la monnaie unique a même temporairement évolué en hausse avant de retomber.

"Plus important, Moody's a changé la perspective de +négative+ à +stable+, effaçant le risque immédiat d'une nouvelle dégradation en obligations pourries (junk bonds)", ont-ils ajouté.

La note de l'Italie est en effet passée de "Baa2" à "Baa3", le dernier niveau avant de passer en catégorie spéculative. L'agence Standard & Poor's, de son côté, devrait donner son verdict vendredi.

"En outre, le commissaire européen Pierre Moscovici a essayé d'aplanir les angles avec Rome (vendredi) en soulignant que +l'UE n'interfèrera pas dans la politique économique italienne+, ouvrant ainsi la porte à un règlement apaisé du conflit entre l'Italie et la Commission" européenne, ont estimé les analystes de Saxo Banque.

La Commission a néanmoins officiellement demandé des explications à l'Italie dont la réponse est attendue lundi, alors que le Premier ministre Giuseppe Conte a convié les médias étrangers à une conférence de presse à Rome à 10H00 GMT.

En dehors des développements autour du budget italien, outre-Manche, "ce sera probablement une nouvelle semaine de hauts et de bas pour la livre du fait des discussions autour du Brexit, après l'échec de la semaine dernière pour parvenir à un accord sur la frontière irlandaise, et alors que le grondement monte concernant la direction de la Première ministre Theresa May", a résumé Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Plus tard dans la semaine, les cambistes s'intéresseront également aux indices PMI pour la zone euro et les Etats-Unis mercredi, et à la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi, même si concernant ce dernier événement les analystes ne s'attendent pas à grand-chose de neuf.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne montait face à la monnaie nippone à 129,83 yens contre 129,57 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar montait face au yen à 112,76 yens contre 112,55 yens vendredi soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1478 franc suisse pour un euro contre 1,1468 vendredi, tout comme face au dollar à 0,9968 franc suisse pour un dollar contre 0,9960 franc suisse vendredi soir.

L'once d'or valait 1.223,76 dollars, contre 1.226,90 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9376 yuans pour un dollar lundi, contre 6,9290 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.400,20 dollars, contre 6.384,37 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1514 1,1514

EUR/JPY 129,83 129,57

EUR/CHF 1,1478 1,1468

EUR/GBP 0,8824 0,8812

USD/JPY 112,76 112,55

USD/CHF 0,9968 0,9960

GBP/USD 1,3050 1,3076

ktr/js/jul