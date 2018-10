L'euro stable face au dollar, l'Italie inquiète

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face au dollar, au lendemain d'une baisse alimentée par une déclaration de la Commission européenne dénonçant un dérapage budgétaire "sans précédent" en Italie.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1451 dollar contre 1,1453 jeudi soir vers 21H00 GMT.

L'euro restait pénalisé par la situation en Italie, après sa baisse d'hier alimentée par la réaction de la Commission européenne au budget italien.

La Commission a, dans une lettre adressée à Rome, dénoncé un dérapage budgétaire "sans précédent dans l'histoire du Pacte de stabilité et de croissance" et réclamé des "clarifications".

Le budget est "bien pensé, bien construit et bien réalisé", a affirmé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui a déjà prévenu qu'il n'existait pas de marge pour le modifier.

Si la demande de clarification était attendue, "le ton général de la lettre envoyé par l'UE est plus sévère que nous l'avions anticipé", ont réagi les analystes de Barclays.

Selon eux, la balle est maintenant dans le camp de l'Italie et du ton qu'ils vont adopter en réponse. La Commission pourrait, d'ici à la fin du mois, rejeter le budget.

En plus des craintes sur le devenir de la zone euro, alors que la différence entre les taux d'emprunt italien et allemand a touché un nouveau plus haut depuis cinq ans, le budget italien interroge également sur le futur de la politique monétaire.

"Dans quelle mesure une crise en Italie empêcherait la BCE de normaliser sa politique monétaire ou même l'amènerait à un revirement de politique ?", se sont demandé les analystes de Commerzbank, alors que la Banque centrale européenne a annoncé il y a quelques mois qu'elle ne prévoyait pas de remonter ses taux d'intérêt, exceptionnellement bas, avant la fin de l'été 2019.

Une hausse des taux rend l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La monnaie unique était également pénalisée, avec la livre britannique, par l'incertitude entourant le Brexit. Vendredi, la livre remontait légèrement face au dollar après avoir nettement baissé la veille.

Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier a prévenu vendredi que la question de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord pouvait faire échouer les négociations, tandis que plusieurs voix évoquent une prolongation de la période de transition au-delà de fin décembre 2020, afin de donner plus de temps à Londres et Bruxelles pour négocier les termes de leur future relation.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne remontait face à la monnaie nipponne à 128,76 yens contre 128,51 yens jeudi à 21H00 GMT. La veille, elle avait touché un plus bas en plus d'un mois à 128,32 yens.

Le dollar montait face au yen à 112,45 yens contre 112,21 yens jeudi vers 21H00 GMT.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1406 franc suisse pour un euro contre 1,1403 jeudi et également face au dollar, à 0,9961 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9957 jeudi soir.

L'once d'or valait 1.226,18 dollars, contre 1.225,80 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9308 yuans pour un dollar vendredi matin, contre 6,9376 yuans jeudi vers 15H30. En début de séance asiatique, le yuan a touché 6,9458 yuans pour un dollar, son plus bas depuis janvier 2017.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.378,00 dollars, contre 6.392,22 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1451 1,1453

EUR/JPY 128,76 128,51

EUR/CHF 1,1406 1,1403

EUR/GBP 0,8783 0,8798

USD/JPY 112,45 112,21

USD/CHF 0,9961 0,9957

GBP/USD 1,3040 1,3018

