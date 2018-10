L'euro stable face au dollar, la livre britannique progresse

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar lundi, alors que l'inquiétude sur le budget italien demeure, et la livre britannique grimpait après des informations de presse concernant un nouveau compromis sur la question irlandaise.

Vers 14h00 GMT (16h00 HEC), la monnaie unique valait ainsi 1,1607 dollar, contre 1,1604 dollar vendredi soir.

La livre britannique a subitement grimpé face à l'euro et au dollar après que Bloomberg a annoncé que le Royaume-Uni va proposer un nouveau compromis à l'Union européenne concernant la frontière irlandaise, source de blocage dans les négociations sur le Brexit.

Vers 14H00 GMT, le livre britannique valait 1,3075 dollar contre 1,3031 dollar vendredi soir. L'euro, de son côté, s'échangeait à 88,73 pence pour un euro contre 89,03 pence vendredi.

"L'extrême sensibilité de la livre aux rumeurs liées au Brexit se poursuit" a réagi Craig Erlam, analyste pour Oanda.

La question de la sortie du Royaume-Uni de l'UE demeure sensible alors que se tient jusqu'à mercredi la Conférence du Parti Conservateur, où la Première ministre Theresa May s'exprimera.

Sur le plan des négociations commerciales, les marchés continuaient également de digérer l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et le Canada, transformant l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) en Accord économique Etats-Unis, Mexique, Canada (AEUMC), survenue dans la nuit de dimanche à lundi, même si la nouvelle a eu peu d'impact sur le marché des changes. Si ce n'est sur le dollar canadien qui a bondi à son plus haut niveau depuis mai, à 1,2787 dollar canadien pour un dollar américain vers 11H00 GMT.

Concernant l'euro, "l'attention restera probablement fixée sur l'Italie cette semaine", a estimé Derek Halpenny, analyste pour MUFG, alors que la révision par Rome de ses objectifs budgétaires en fin de semaine dernière a pesé sur la monnaie unique européenne.

"L'important maintenant est de voir si l'accord sur le budget (qui prévoit un déficit public à 2,4% pour les prochaines années) va déstabiliser le gouvernement", a poursuivi M. Halpenny, rappelant que le ministre des Finances Giovanni Tria plaidait pour un déficit à 1,6%.

La Commission européenne, qui devra examiner ce projet à partir du 15 octobre, a d'ores et déjà jugé qu'il lui paraissait "hors des clous".

Néanmoins, lundi, plusieurs analystes relativisaient les risques à moyen-terme que faisait peser le budget italien sur la zone euro.

Sur le front des indicateurs, l'indice ISM d'activité dans l'industrie en septembre pour les Etats-Unis s'est élevé à 59,8 contre 60 points attendus.

Vers 14H00 GMT, l'euro progressait face au yen, à 132,18 yens pour un euro, contre 131,93 yens vendredi soir.

Le dollar continuait aussi de s'apprécier face à la devise japonaise, à 113,91 yens contre 113,70 yens vendredi soir. Vers 08H00 GMT, il est monté jusqu'à 114,05 yens, son plus haut depuis novembre.

L'once d'or valait 1.188,10 dollars, contre 1.192,50 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas en ce jour férié en Chine. Elle avait fini vendredi à 15H30 GMT à 6,8688 yuans pour un dollar.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.540,01 dollars, contre 6.643,42 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1607 1,1604

EUR/JPY 132,18 131,93

EUR/CHF 1,1413 1,1398

EUR/GBP 0,8873 0,8903

USD/JPY 113,91 113,70

USD/CHF 0,9837 0,9817

GBP/USD 1,3075 1,3031

