L'euro stable face au dollar, la livre britannique progresse légèrement

Londres (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar, et la livre britannique progressait légèrement au lendemain du discours de la Première ministre britannique Theresa May devant le Parlement, et après des chiffres meilleurs qu'attendu sur l'emploi.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro se stabilisait face au dollar à 1,1362 dollar pour un euro contre 1,1365 lundi soir, et baissait légèrement face à la livre sterling à 87,98 pence pour un euro, contre 88,15 lundi à 22H00 GMT.

La livre gagnait également du terrain face au billet vert, à 1,2915 dollar pour une livre contre 1,2892 lundi à 22H00 GMT, au lendemain d'une fermeture des marchés américains à l'occasion de la journée de Martin Luther King Jr.

À dix semaines seulement de la sortie prévue de l'Union européenne, le 29 mars, la Première ministre Theresa May doit trouver une voie pour éviter au Royaume-Uni une rupture sans accord, synonyme de risques de pénuries, d'embouteillages monstres aux abords des ports et d'effondrement de la livre.

"Les derniers développements sur le Brexit, que ce soit le tiède +plan B+ de Mme May ou le Labour qui ouvre la porte à un vote de la Chambre des communes sur un second référendum, n'ont pas eu beaucoup d'effet sur la devise", a fait remarquer Connor Campbell, analyste pour Spreadex.

"La livre continue d'attendre de voir ce qu'il va se passer une fois la poussière retombée", a-t-il poursuivi.

Mardi, elle a néanmoins profité du taux de chômage tombé à 4,0% lors des trois mois achevés à fin novembre, contre 4,1% attendus, et de la hausse des salaires qui s'est établie à 3,4% (primes comprises) sur un an, un rythme bien plus élevé que l'inflation.

Outre le Brexit, les investisseurs continuent de surveiller le "shutdown" aux États-Unis -- blocage budgétaire des services fédéraux qui a débuté le 22 décembre.

L'impasse "va probablement commencer à peser de plus en plus sur le dollar", ont estimé Lee Hardman et Derek Halpenny, analystes pour MUFG.

"De nombreuses statistiques ne sont pas publiées outre-Atlantique à cause du bras de fer entre la Maison Blanche et les Démocrates. Il est donc difficile d'avoir une vision de l'état de l'économie américaine en ce début d'année", ont de leur côté souligné les analystes de Saxo Banque.

Plus tard dans la semaine, les investisseurs suivront les dernières décisions de politique monétaire de la Banque du Japon, qui publiera également son rapport trimestriel, mercredi, et de la Banque centrale européenne, jeudi.

Vers 10H00 GMT mardi, le dollar baissait face au yen, à 109,45 yens pour un dollar contre 109,67 lundi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,36 yens pour un euro contre 124,64 lundi.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1329 franc suisse pour un euro contre 1,1335 lundi, tout comme face au dollar, à 0,9971 franc suisse pour un billet vert contre 0,9972 lundi soir.

La monnaie chinoise évoluait à 6,8074 yuans pour un dollar, contre 6,7980 lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.284,35 dollars, contre 1.275,90 lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.519,13 dollars, contre 3.521,03 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1362 1,1365

EUR/JPY 124,36 124,64

EUR/CHF 1,1329 1,1335

EUR/GBP 0,8798 0,8815

USD/JPY 109,45 109,67

USD/CHF 0,9971 0,9972

GBP/USD 1,2915 1,2892

bur-ktr/js/dga