L'euro stable face au dollar, le yuan au plus bas depuis plus d'un an

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement mardi face au dollar après un indicateur moins bon que prévu pour la zone euro, et alors que la devise chinoise continuait sa chute face au billet vert, touchant un plus bas depuis juin 2017.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait pour 1,1682 dollar, contre 1,1692 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 129,96 yens contre 130,19 yens lundi soir.

Le dollar baissait légèrement face au yen à 111,25 yens contre 111,35 yens lundi soir.

"Une fois encore, c'est le yuan chinois qui donne le ton sur le marché des changes ce matin", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Le gouvernement chinois s'est réuni lundi autour du Premier ministre Li Keqiang pour adopter une série de mesures fiscales et financières destinées à soutenir la demande intérieure, alors que la guerre commerciale avec Washington a des conséquences sur la croissance.

Selon le communiqué diffusé dans la soirée par le gouvernement, Pékin va suivre "une politique budgétaire plus active", autorisant un plus grand nombre d'entreprises à déduire de leurs impôts leurs dépenses de recherche et développement.

La banque centrale a aussi injecté lundi 502 milliards de yuans (63 milliards d'euros) dans l'économie par le biais de prêts à un an au secteur bancaire, soit la plus grosse injection de liquidités de ce type depuis leur création il y a quatre ans.

"Le yuan n'a pas bien accueilli la nouvelle", a commenté M. Juckes, alors que la monnaie chinoise a touché en début de séance asiatique son plus bas niveau depuis juin 2017 face au dollar, à 6,8290 yuans pour un dollar.

L'euro, de son côté, évoluait en légère baisse face au dollar, à deux jours d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et après la publication mardi d'un indicateur moins bon que prévu.

La croissance de l'activité privée en zone euro a ainsi ralenti en juillet après une reprise passagère en juin, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. L'indice s'est affiché à 54,3 points en juillet alors que les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur 54,8 points. Un PMI au-dessus de 50 points signifie néanmoins que l'activité continue de progresser.

Quant à la BCE, "beaucoup sur les marchés s'attendent à ce qu'elle respecte son plan et la fin de son programme d'assouplissement monétaire", prévu pour la fin de l'année, a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Les cambistes gardaient mardi également un oeil sur le yen japonais, alors que la réunion de la Banque du Japon (BoJ), prévue la semaine prochaine, a donné lieu à des rumeurs de normalisation monétaire, faisant s'apprécier la devise.

En juin, la BoJ avait reconduit sans surprise ses mesures d'assouplissement monétaire, sur fond de faiblesse continue de l'inflation qui plafonne sous 1% dans l'archipel, cinq ans après le lancement de sa politique monétaire ultra-accommodante qui a jusqu'à présent échoué sur ce point.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.223,60 dollars, contre 1.224,49 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8200 yuans pour un dollar, contre 6,7986 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 7.989,92 dollars, contre 7.702,88 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1682 1,1692

EUR/JPY 129,96 130,19

EUR/CHF 1,1617 1,1607

EUR/GBP 0,8911 0,8923

USD/JPY 111,25 111,35

USD/CHF 0,9945 0,9922

GBP/USD 1,3111 1,3101

