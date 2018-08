L'euro stable face au dollar, le yuan plonge encore

Londres (awp/afp) - L'euro était stable vendredi face au dollar, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, et alors que la devise chinoise touchait un nouveau plus bas en plus d'un an du fait de l'accroissement des tensions commerciales.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1579 dollar, contre 1,1585 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne valait 129,36 yens, exactement comme la veille au soir.

Le dollar était aussi stable face au yen à 111,71 yens, contre 111,66 yens jeudi soir.

Les marchés attendaient la publication des chiffres officiels du chômage et de l'emploi pour juillet aux États-Unis.

Les acteurs du marché "misent sur un ensemble de chiffres positifs", avec un taux de chômage en baisse et des salaires qui augmentent, a expliqué Konstantinos Anthis, chez ADS Securities.

Si c'est le cas, "le dollar continuera de monter, en particulier alors que la Réserve fédérale américaine se prépare à relever ses taux le mois prochain", a-t-il ajouté.

La Fed a déjà procédé à deux hausses de taux cet été et pourrait en effectuer deux autres avant fin 2018, ce qui a pour conséquence de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Les chiffres de la balance commerciale américaine pour juin doivent aussi être publiés dans la journée, une donnée qui sera scrutée par les marchés en pleine escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

Le secrétaire au Commerce américain, Wilbur Ross, a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi que les Etats-Unis ont créé "une situation où il est plus douloureux pour (la Chine) de poursuivre ses mauvaises pratiques que de réformer", ouvrant la voie à de nouvelles sanctions.

Mercredi, l'administration Trump a en effet menacé de taxer encore davantage les marchandises chinoises, un avertissement qualifié de "chantage" par Pékin.

De son côté, la livre britannique baissait face à l'euro et face au dollar après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Mark Carney, a prévenu que le risque d'une absence d'accord sur le Brexit est "inconfortablement élevé" et "indésirable", même si un tel scénario reste "improbable".

La veille, la décision sans surprise de la Banque d'Angleterre d'augmenter son taux directeur de 0,25 point à 0,75% et de relever de 0,1 point ses perspectives de croissance pour 2019, à 1,8%, n'avait pas soutenu la livre britannique, les analystes jugeant que c'était une décision avant tout symbolique.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.207,19 dollars, une heure après avoir touché un plus bas depuis presque un an et demi à 1.204,55 dollars. Elle valait 1.207,83 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Conséquence des surenchères entre Washington et Pékin autour de leurs différends commerciaux, la monnaie chinoise est tombé vers 08H00 GMT à son plus bas niveau depuis mai 2017, à 6,8972 yuans pour un dollar. Vers 09H00 GMT, elle valait 6,8727 yuans pour un dollar contre 6,8428 yuans pour un dollar la veille à 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait à 7.381,11 dollars, contre 7.546,52 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1579 1,1585

EUR/JPY 129,36 129,36

EUR/CHF 1,1521 1,1532

EUR/GBP 0,8909 0,8900

USD/JPY 111,71 111,66

USD/CHF 0,9949 0,9952

GBP/USD 1,2997 1,3017

