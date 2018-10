L'euro stable face au dollar, les marchés pas convaincus par Draghi

Londres (awp/afp) - L'euro était stable vendredi face au dollar, après avoir atteint la veille un plus bas depuis deux mois, alors que la confiance affichée par le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi n'a pas convaincu.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1379 dollar contre 1,1375 jeudi vers 21H00 GMT. La veille, il était même tombé à 1,1356 dollar, son plus bas niveau depuis la mi-août.

La Banque centrale européenne a confirmé jeudi sa stratégie de durcissement monétaire progressif, comme cela était attendu, et a maintenu ses taux au plus bas, mais le discours de son président n'a pas rassuré durablement le marché.

"Les marchés ne semblent pas convaincus que les risques sur la zone euro restent équilibrés, notamment au vu des récentes données qui ont montré une chute de l'activité à un plus bas en 25 mois et des tensions continues entre l'Italie et l'Union européenne", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Malgré ces incertitudes qui inquiètent les marchés, Mario Draghi a affiché une certaine sérénité, refusant de s'écarter du plan annoncé lors des précédentes réunions.

Une "réunion +langue de bois+", a jugé John Plassard, de Mirabaud Securities.

"Aucune information importante n'a effectivement filtré et il s'est souvent contenté de répondre avec exactement les mêmes termes que le communiqué publié avant la séance de questions-réponses avec les journalistes", a-t-il souligné, alors que de nouvelles projections économiques sont attendues lors de la prochaine réunion début décembre.

Concernant le dollar, les analystes s'intéresseront vendredi vers 12H30 GMT à la première estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre, attendue à 3,3% par les marchés. Au deuxième trimestre, le pays a connu une croissance de 4,2%, un niveau plus observé depuis 2014.

"Une forte croissance pourrait influer les électeurs indécis à une semaine des élections de mi-mandat alors que le président Trump continue de vanter ses compétences économiques et celles de son parti", a fait remarquer Viraj Patel, analyste pour ING.

Le 6 novembre auront lieu des élections législatives à haut risque pour le président, alors que les résultats s'annoncent très serrés.

Vers 09H00 GMT, l'euro se dépréciait face à la monnaie nippone à 127,42 yens pour un euro, contre 127,88 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le dollar s'affaissait également face au yen à 111,99 yens pour un dollar, contre 112,42 yens jeudi soir.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1377 franc suisse pour un euro, contre 1,1367 jeudi et suivait le même mouvement face au dollar, à 1,00 franc suisse pour un dollar, contre 0,9986 franc suisse jeudi soir.

L'once d'or valait 1.237,23 dollars, contre 1.232,19 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9462 yuans pour un dollar vendredi matin, contre 6,9490 yuans vendredi vers 15H30 GMT. Vers 03H10 GMT, le yuan est tombé à 6,9682 yuans pour un dollar, son plus bas en dix ans.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.429,80 dollars, contre 6.400,44 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

