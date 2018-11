L'euro stable face au dollar, les regards tournés vers les États-Unis

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mardi, dans un marché calme et attentif à plusieurs thématiques, dont la principale est le scrutin législatif américain qui doit démarrer plus tard dans la journée.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1405 dollar, contre 1,1407 lundi vers 22H00 GMT.

Selon plusieurs analystes, la prudence est de mise sur les marchés, en attendant le résultat des élections américaines de mi-mandat qui devraient être connus dans la nuit de mardi à mercredi.

"Le résultat déterminera la politique budgétaire des deux prochaines années", ont souligné les analystes de Commerzbank.

Néanmoins, certains, comme Kit Juckes de Société Générale, ont remarqué "un léger biais des marchés en faveur du risque" alors que les monnaies considérées comme des valeurs refuges, le yen japonais et le franc suisse notamment, ont entamé la séance en baisse avant de se reprendre.

Dans tous les cas, l'imminence des élections s'est traduite par un "manque d'activité" sur les marchés, a ajouté M. Juckes.

La prudence des investisseurs était aussi de mise à quelques jours d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi et jeudi.

Si aucune hausse n'est attendue, les cambistes s'intéresseront aux signaux concernant un possible relèvement en décembre, sur lequel table une large majorité d'analystes.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Le marché surveillait par ailleurs les développements de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, après des informations contradictoires en provenance des dirigeants américains sur un éventuel accord imminent en fin de semaine dernière et alors que de hauts responsables chinois sont attendus à Washington vendredi.

Lundi, le président chinois Xi Jinping s'est livré à Shanghai à une critique voilée du +trumpisme+, dénonçant le "protectionnisme", "l'isolationnisme" et "la loi de la jungle".

Enfin, concernant la monnaie unique, les ministres des Finances de la zone euro ont pressé lundi la coalition populiste au pouvoir en Italie de revenir sur son projet de budget, largement en dehors des clous européens, deux semaines après son rejet par Bruxelles.

Le budget "ne change pas", a répondu, à l'issue de la réunion, le ministre italien des Finances, Giovanni Tria, promettant cependant "un dialogue constructif avec la Commission".

L'euro se stabilisait face à la monnaie nippone à 129,08 yens pour un euro, contre 129,12 yens lundi à 22H00 GMT.

Le dollar restait stable également face au yen à 113,18 yens pour un dollar contre 113,19 yens lundi soir.

Le franc suisse ne bougeait guère face à l'euro à 1,1459 franc suisse pour un euro, comme lundi soir, et était également stable face au dollar à 1,0047 franc suisse contre 1,0045 la veille.

L'once d'or valait 1.234,06 dollars, contre 1.231,50 dollars lundi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9155 yuans pour un dollar mardi contre 6,9258 yuans lundi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.436,39 dollars, contre 6.400,96 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1405 1,1407

EUR/JPY 129,08 129,12

EUR/CHF 1,1459 1,1459

EUR/GBP 0,8734 0,8747

USD/JPY 113,18 113,19

USD/CHF 1,0047 1,0045

GBP/USD 1,3059 1,3041

bur-ktr/js/dga