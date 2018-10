L'euro stable face au dollar mais ballotté par des indicateurs

Londres (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar mardi, après avoir été ballotté à la publication d'indicateurs et alors que la thématique de la guerre commerciale, éclipsée ces dernières semaines par le budget italien, est revenue sur le devant de la scène.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1368 dollar, contre 1,1373 lundi vers 21H00 GMT.

L'euro, qui évoluait en baisse depuis la publication, plus tôt dans la journée, de la croissance européenne au troisième trimestre, a effacé ses pertes après les chiffres de l'inflation allemande.

Celle-ci s'est accélérée à 2,5% sur un an en octobre, contre 2,4% attendu et après une hausse de 2,3% en septembre.

Une inflation plus élevée a tendance à encourager les Banques centrales à relever leur taux d'intérêt, rendant la devise concernée plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Quelques heures plus tôt, la monnaie avait souffert du ralentissement de la croissance européenne au troisième trimestre (+0,2% par rapport au trimestre précédent alors que les analystes tablaient sur +0,4%).

C'est "la plus faible expansion depuis le deuxième trimestre de 2014, ce qui indique que parmi une foule de risques, les inquiétudes autour du commerce mondial pourraient avoir un effet plus important que prévu sur la confiance des entrepreneurs", a souligné Alastair Neame, économiste pour le Cebr.

Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sont d'ailleurs revenues sur le devant de la scène mardi, après des informations provenant de médias américains.

"Durant la nuit, les tensions commerciales se sont apaisées après qu'il a été rapporté que Donald Trump a parlé d'un +super+ accord commercial avec la Chine, tout en avertissant que Pékin pourrait ne pas être prêt", a expliqué David Madden, analyste pour CMC Markets.

Cependant, "Bloomberg a également rapporté pendant la nuit que les États-Unis se préparaient à annoncer d'ici à début décembre des taxes sur les importations chinoises restantes si les discussions prévues entre le président américain Trump et le président chinois Xi Jinping échouaient, lors du sommet du G20" fin novembre, ont ajouté les analystes de MUFG.

La livre britannique, de son côté, est tombée vers 11H10 GMT à son plus bas depuis deux mois et demi face au dollar, à 1,2729 dollar. Elle valait 1,2793 dollar lundi soir.

Vers 15H00 GMT, l'euro montait face à la monnaie nippone à 128,15 yens, contre 127,80 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar s'appréciait également face au yen à 112,72 yens, contre 112,37 yens lundi soir.

Le franc suisse était en légère baisse face à l'euro, à 1,1405 franc suisse pour un euro, contre 1,1395 lundi, tout comme face au dollar, à 1,0032 franc suisse pour un dollar, contre 1,0019 franc suisse lundi soir.

L'once d'or valait 1.224,69 dollars, contre 1.229,39 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9663 yuans pour un dollar mardi, contre 6,9622 yuans lundi vers 15H30 GMT. En début de séance asiatique, elle est tombée à 6,9741 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis dix ans.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.256,61 dollars, contre 6.243,46 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

15H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1368 1,1373

EUR/JPY 128,15 127,80

EUR/CHF 1,1405 1,1395

EUR/GBP 0,8924 0,8889

USD/JPY 112,72 112,37

USD/CHF 1,0032 1,0019

GBP/USD 1,2740 1,2793

