L'euro stable face au dollar, marchés attentistes

Paris (awp/afp) - L'euro était pratiquement stable mardi matin face au dollar, dans un marché plutôt attentiste après la publication lundi des chiffres du rebond des exportations chinoises et de résultats d'entreprises américaines mitigées.

A 06H00 GMT (08H00 HEC) l'euro valait 1,1306 dollar contre 1,1304 dollar lundi à 21H00 GMT.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, a expliqué dans une note que la confiance des investisseurs dans l'euro continuait de croître du fait d'indicateurs économiques en amélioration, notamment en provenance de Chine. "Si les marchés retrouvent un certain degré d'optimisme concernant la croissance mondiale, l'euro pourrait facilement se rapprocher du niveau des 1,1700" dollars, estime le spécialiste.

Les exportations chinoises en mars et la production industrielle en zone euro en février ont été meilleures que prévu.

"Avant les élections en Indonésie demain (mercredi) et alors que les deux premiers jours de la période des résultats aux Etats-Unis ont été mitigés, les marchés de valeurs vont gaiement rester en mode +wait-and-see+" (attendre de voir), a pour sa part tempéré Jeffrey Halley, Analyst pour OANDA.

"Vendredi, on espérait une envolée des indices emmenée par les valeurs financières" après les résultats records de JPMorgan Chase, avait rappelé lundi soir Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. Mais avec les chiffres "franchement médiocres" de Goldman Sachs (-3,82%) lundi, "on peut dire pour le moment qu'il y a des gagnants et des perdants", a-t-il jugé.

La prestigieuse banque d'affaires américaine a notamment fait part d'une chute de son bénéfice net de 20% et d'un repli de 13% de son chiffre d'affaires. Citigroup (-0,06%) de son côté a fait état d'une légère hausse de son bénéfice net due à des économies et une baisse de ses impôts, mais aussi d'un recul de son chiffre d'affaires.

Alors que le feuilleton du Brexit connaît de son côté une certaine accalmie depuis l'annonce d'un nouveau report, la livre sterling s'affichait stable face à la devise européenne, à 86,35 pence pour un euro contre 86,30 pence lundi soir.

Elle progressait légèrement face au dollar, à 1,3092 dollar au lieu de 1,3100 lundi.

Le yen montait légèrement face à la devise européenne à 126,54 yens pour un euro contre 126,65 yens, et face à la monnaie américaine à 111,93 yens pour un dollar au lieu de 112,04 lundi soir.

La devise suisse restait stable face à l'euro, à 1,1350 franc suisse pour un euro contre 1,1350 lundi soir, comme face au dollar, à 1,0039 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0041 lundi.

La monnaie chinoise valait 6,7101 yuans pour un dollar, contre 6,7087 yuans lundi.

L'once d'or valait 1.284,34 dollars contre 1.287,92 dollars lundi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.071,09 dollars au lieu de 5.021,53 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1306 1,1304

EUR/JPY 126,54 126,65

EUR/CHF 1,1350 1,1350

EUR/GBP 0,8635 0,8630

USD/JPY 111,93 112,04

USD/CHF 1,0039 1,0041

GBP/USD 1,3092 1,3100

afp/al