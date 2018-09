L'euro stable face au dollar, répit pour les émergentes

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar tandis que les monnaies émergentes remontaient légèrement face au billet vert dans un marché attentiste avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui sera publié vendredi.

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1632 dollar, contre 1,1630 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 129,53 yens contre 129,71 yens mercredi soir.

Le dollar était également en repli face au yen à 111,35 yens contre 111,53 yens mercredi soir.

L'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui regroupe une vingtaine de monnaies émergentes, oscillait entre une très légère hausse et une baisse de la même ampleur, après trois séances consécutives de retrait.

"Les investisseurs qui s'étaient éloignés du marché peuvent estimer qu'il s'agit du bon moment pour effectuer des achats à bon compte chez les émergents", a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Mais selon lui, "la perspective de nouvelles hausses des taux aux Etats-Unis et la continuation des tensions commerciales mondiales rendent difficile de rentrer sur le marché".

Les investisseurs peuvent attendre des nouvelles sur ces deux fronts avant la fin de la semaine.

Washington devrait conclure une consultation publique qui pourrait aboutir à l'imposition de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois.

L'administration Trump va par ailleurs poursuivre jeudi ses tractations avec le Canada pour tenter de trouver un compromis sur la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Le Canada est revenu à un ton nettement plus optimiste mercredi soir après la reprise des discussions avec l'administration Trump, évoquant même la possibilité d'un accord trilatéral avec le Mexique.

Mais "la nouvelle de la semaine pour le billet vert sera le rapport de vendredi sur l'emploi américain", a prévenu Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS.

Ce rapport est l'indicateur le plus suivi du marché des changes, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) profite actuellement de la bonne santé de l'économie des Etats-Unis pour relever ses taux directeurs.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, ce qui pèse ensuite sur les autres monnaies, notamment celles des pays émergents dont les dettes sont libellées en dollars.

"La publication ce jeudi de l'indice ISM dans le secteur des services en août donnera une idée de la tendance du rapport de vendredi", a ajouté M. Anthis.

Vers 09H10 GMT, l'once d'or valait 1.202,51 dollars, contre 1.196,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8338 yuans pour un dollar, contre 6,8300 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.421,00 dollars, contre 6.949,01 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1632 1,1630

EUR/JPY 129,53 129,71

EUR/CHF 1,1276 1,1303

EUR/GBP 0,8996 0,9012

USD/JPY 111,35 111,53

USD/CHF 0,9695 0,9717

GBP/USD 1,2929 1,2905

